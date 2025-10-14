Des affiches pour casser les stéréotypes liés aux malades souffrant d’Alzheimer

Des affiches sont déployées depuis mardi à Delémont et Porrentruy. On peut y découvrir des personnes atteintes de troubles neurocognitifs de type Alzheimer. Cette campagne de sensibilisation est lancée par La Valse du Temps et durera un mois. Différents slogans sont à lire comme « Toujours partants pour danser la vie », « Toujours là pour concocter de bons petits plats », ou « Toujours inspiré par le monde et son histoire ». Les personnes atteintes accueillies au sein de l’institution à Cornol et Vicques sont mises à l’honneur, comme le relève la Caroline Bernasconi, directrice de la Valse du Temps : « Nos hôtes ont accepté de poser et de partager leur passion pour montrer que les troubles neurocognitifs ne sont pas une fin en soi, mais que l’on continue à vivre et à danser la vie. » Les personnes malades ne sont pas mises en scène, mais elles ont choisi ce qu’elles avaient envie de montrer.