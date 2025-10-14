Des affiches pour casser les stéréotypes liés aux malades souffrant d’Alzheimer

La Valse du Temps lance une campagne de sensibilisation dans laquelle on peut découvrir des ...
La Valse du Temps lance une campagne de sensibilisation dans laquelle on peut découvrir des personnes atteintes de troubles neurocognitifs dans leurs activités favorites.

Une affiche qu'on peut trouver à la gare de Delémont. Une affiche qu'on peut trouver à la gare de Delémont.

Des affiches sont déployées depuis mardi à Delémont et Porrentruy. On peut y découvrir des personnes atteintes de troubles neurocognitifs de type Alzheimer. Cette campagne de sensibilisation est lancée par La Valse du Temps et durera un mois. Différents slogans sont à lire comme « Toujours partants pour danser la vie », « Toujours là pour concocter de bons petits plats », ou « Toujours inspiré par le monde et son histoire ». Les personnes atteintes accueillies au sein de l’institution à Cornol et Vicques sont mises à l’honneur, comme le relève la Caroline Bernasconi, directrice de la Valse du Temps : « Nos hôtes ont accepté de poser et de partager leur passion pour montrer que les troubles neurocognitifs ne sont pas une fin en soi, mais que l’on continue à vivre et à danser la vie. » Les personnes malades ne sont pas mises en scène, mais elles ont choisi ce qu’elles avaient envie de montrer.

Caroline Bernasconi : « Les photos sont prises dans la spontanéité. »

Ecouter le son

La Valse du Temps éditera également un livre de recettes de cuisine réalisé par Nicolas Monin en collaboration avec les hôtes de l’institution. L’ouvrage a reçu le « Prix Coup de cœur » de l’association Alzheimer Jura 2025. /rce


 

