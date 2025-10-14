« La p’tite phrase » - Le pouvoir d’élire

Les Jurassiens se rendent aux urnes dimanche pour élire leurs autorités pour les cinq prochaines ...
« La p’tite phrase » - Le pouvoir d’élire

Les Jurassiens se rendent aux urnes dimanche pour élire leurs autorités pour les cinq prochaines années. Un acte pas banal qu’un citoyen sur deux environ refuse de faire.

Les Jurassiens et les Jurassiennes doivent élire leurs autorités cantonales ce dimanche 19 octobre. (Photo : KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.) Les Jurassiens et les Jurassiennes doivent élire leurs autorités cantonales ce dimanche 19 octobre. (Photo : KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.)

« Maria Corina Machado est l’un des exemples les plus extraordinaires de courage civique ces derniers temps. »

Le peuple jurassien est appelé aux urnes ce dimanche. Il a l’occasion, pour la 11e fois de l’Histoire d’élire son Parlement et son Gouvernement au complet. A quelques jours du scrutin, Cyprien Lovis analyse dans « La P’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) l’intérêt citoyen à accomplir ce geste, constatant qu’il est en baisse constante depuis l’entrée en souveraineté.

« Aussi banal qu’il peut sembler, ce geste est précieux par sa valeur, sa puissance et sa rareté. »

Ecouter le son


 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

Rubriques du dossier
De nouveaux bulletins erronés découverts à Courrendlin

De nouveaux bulletins erronés découverts à Courrendlin

L’UDC Jura se distancie du tract de Maxime Ochsenbein

L’UDC Jura se distancie du tract de Maxime Ochsenbein

Un tract « injurieux et stigmatisant » dénoncé par le Centre, le PS et le PCSI

Un tract « injurieux et stigmatisant » dénoncé par le Centre, le PS et le PCSI

« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

Actualités suivantes

« Bienvenue Moutier » : le Musée du tour automatique

« Bienvenue Moutier » : le Musée du tour automatique

Région    Actualisé le 14.10.2025 - 08:45

Un projet pour aider les personnes âgées à rester longtemps à la maison

Un projet pour aider les personnes âgées à rester longtemps à la maison

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 17:45

Les droits de douane fragilisent l'économie jurassienne

Les droits de douane fragilisent l'économie jurassienne

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 16:32

Dégâts collatéraux pour La Petite Chocolaterie

Dégâts collatéraux pour La Petite Chocolaterie

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 17:08

Articles les plus lus

« Café des Arts » : Michel Gentil

« Café des Arts » : Michel Gentil

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 12:30

« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 13:50

Les droits de douane fragilisent l'économie jurassienne

Les droits de douane fragilisent l'économie jurassienne

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 16:32

Dégâts collatéraux pour La Petite Chocolaterie

Dégâts collatéraux pour La Petite Chocolaterie

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 17:08

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 06:40

Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler

Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 11:38

« Café des Arts » : Michel Gentil

« Café des Arts » : Michel Gentil

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 12:30

« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 13:50