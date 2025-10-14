« La p’tite phrase » - Le pouvoir d’élire

« Maria Corina Machado est l’un des exemples les plus extraordinaires de courage civique ces derniers temps. »

Le peuple jurassien est appelé aux urnes ce dimanche. Il a l’occasion, pour la 11e fois de l’Histoire d’élire son Parlement et son Gouvernement au complet. A quelques jours du scrutin, Cyprien Lovis analyse dans « La P’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) l’intérêt citoyen à accomplir ce geste, constatant qu’il est en baisse constante depuis l’entrée en souveraineté.