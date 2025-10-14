Tornos veut tourner la page du Covid

Tornos tente de corriger le tir, cinq ans après la pandémie. L’entreprise prévôtoise a envoyé une lettre à d’anciens employés pour leur signaler une erreur sur le calcul du 13e salaire durant la pandémie.

Depuis 2020, une coquille dans la formule de calcul des indemnités de chômage partiel a entraîné une perte estimée entre 6 et 7% sur le salaire des employés de Tornos. Une situation reconnue par la direction, qui avait mandaté un expert indépendant pour corriger les montants versés pendant le Covid. Mais selon plusieurs employés, toutes les périodes n’avaient pas encore été régularisées. À cela, le responsable des ressources humaines avait expliqué cet été que le calcul était plus complexe pour les années 2020 et 2024. Nouvel élément cette semaine : une lettre signée du directeur général et de ce même responsable des ressources humaines. Elle nous a été transmise par l’un de ses destinataires. Datée du 9 octobre, elle admet l’erreur de calcul du 13e salaire liée à la période Covid et promet aux anciens collaborateurs de verser un correctif. À noter que les personnes concernées ont jusqu’au 10 novembre pour transmettre leurs coordonnées à Tornos. Passé ce délai, l’entreprise considère que le créancier renonce à recevoir le correctif. /ddc