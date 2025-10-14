Tornos veut tourner la page du Covid

L’entreprise de Moutier a envoyé ces derniers jours une lettre à ses anciens employés pour ...
Tornos veut tourner la page du Covid

L’entreprise de Moutier a envoyé ces derniers jours une lettre à ses anciens employés pour leur signaler une erreur de calcul survenue pendant la période de la pandémie.

Depuis la période du Covid, une formule mathématique erronée avait été utilisée pour calculer le salaire du personnel, dont une partie avait été amputée. (Photo d'archives.) Depuis la période du Covid, une formule mathématique erronée avait été utilisée pour calculer le salaire du personnel, dont une partie avait été amputée. (Photo d'archives.)

Tornos tente de corriger le tir, cinq ans après la pandémie. L’entreprise prévôtoise a envoyé une lettre à d’anciens employés pour leur signaler une erreur sur le calcul du 13e salaire durant la pandémie.

Depuis 2020, une coquille dans la formule de calcul des indemnités de chômage partiel a entraîné une perte estimée entre 6 et 7% sur le salaire des employés de Tornos. Une situation reconnue par la direction, qui avait mandaté un expert indépendant pour corriger les montants versés pendant le Covid. Mais selon plusieurs employés, toutes les périodes n’avaient pas encore été régularisées. À cela, le responsable des ressources humaines avait expliqué cet été que le calcul était plus complexe pour les années 2020 et 2024. Nouvel élément cette semaine : une lettre signée du directeur général et de ce même responsable des ressources humaines. Elle nous a été transmise par l’un de ses destinataires. Datée du 9 octobre, elle admet l’erreur de calcul du 13e salaire liée à la période Covid et promet aux anciens collaborateurs de verser un correctif. À noter que les personnes concernées ont jusqu’au 10 novembre pour transmettre leurs coordonnées à Tornos. Passé ce délai, l’entreprise considère que le créancier renonce à recevoir le correctif. /ddc


 

Actualités suivantes

Octobre Rose dans le Jura mise sur un dépistage précoce

Octobre Rose dans le Jura mise sur un dépistage précoce

Région    Actualisé le 14.10.2025 - 15:43

Un atlas sonore pour sauvegarder et valoriser les patois jurassiens

Un atlas sonore pour sauvegarder et valoriser les patois jurassiens

Région    Actualisé le 14.10.2025 - 14:07

Des affiches pour casser les stéréotypes liés aux malades souffrant d’Alzheimer

Des affiches pour casser les stéréotypes liés aux malades souffrant d’Alzheimer

Région    Actualisé le 14.10.2025 - 14:08

L’Aide suisse à la montagne soutient des projets jurassiens à hauteur de 100’000 francs

L’Aide suisse à la montagne soutient des projets jurassiens à hauteur de 100’000 francs

Région    Actualisé le 14.10.2025 - 11:59

Articles les plus lus