Faits marquants 2025 : la gauche majoritaire au Gouvernement jurassien

Le résultat historique du Parti socialiste qui a placé trois candidats à l’exécutif lors des ...
Faits marquants 2025 : la gauche majoritaire au Gouvernement jurassien

Le résultat historique du Parti socialiste qui a placé trois candidats à l’exécutif lors des élections cantonales en novembre a été l’un des moments forts de l’année.

Valentin Zuber, Rosalie Beuret-Siesse et Raphaël Ciocchi lors des résultats de l'élection au Gouvernement, le 9 novembre dernier. (Photo : Georges Henz.) Valentin Zuber, Rosalie Beuret-Siesse et Raphaël Ciocchi lors des résultats de l'élection au Gouvernement, le 9 novembre dernier. (Photo : Georges Henz.)

Les camarades socialistes se souviendront longtemps de 2025. Cette année, la gauche a réussi à devenir majoritaire au Gouvernement jurassien. Le Parti socialiste a placé ses trois candidats au sein de l’exécutif. Rosalie Beuret Siess, Raphaël Ciocchi et Valentin Zuber ont été élus en novembre dernier lors du 2e tour de l’élection au Gouvernement jurassien. Ce résultat historique pour le PSJ fait partie des faits marquants de 2025.

Retour sur un succès teinté de responsabilité pour le PSJ :

Ecouter le son

Au-delà du succès enregistré par le parti à la rose, il est important de ne pas laisser de côté les deux centristes élus, Stéphane Theurillat et Jean-Paul Lachat. « Ce Gouvernement doit travailler en toute collégialité et il doit trouver des solutions », a souligné le socialiste Valentin Zuber. Pour sa collègue de parti Rosalie Beuret Siess, il est évidemment crucial d’entretenir de bonnes relations avec le Parlement qui, lui, est à majorité de droite afin « de ne pas tomber dans les blocages. » Une position d’équilibriste que ne doit toutefois pas effacer le fait que le PSJ a une majorité gouvernementale à faire valoir pour « amener peut-être dans certaines politiques publiques un peu plus de fibre sociale », appuie Raphaël Ciocchi. Le Gouvernement et le Parlement version 2026-2030, qui ont prêté serment lors de la cérémonie d’assermentation, débuteront officiellement leur travail le 1er janvier. /nmy


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Gérard Ruch quitte ses fonctions à Haute-Sorne après 17 ans

Gérard Ruch quitte ses fonctions à Haute-Sorne après 17 ans

Région    Actualisé le 29.12.2025 - 14:30

Une sensibilisation et pas qu’une loi contre les violences domestiques

Une sensibilisation et pas qu’une loi contre les violences domestiques

Région    Actualisé le 29.12.2025 - 12:30

Un service à la Garde suisse pontificale riche de deux obsèques papales et un conclave

Un service à la Garde suisse pontificale riche de deux obsèques papales et un conclave

Région    Actualisé le 29.12.2025 - 11:22

Matthias Waser et Davina Comment, un an à la tête de « flora. »

Matthias Waser et Davina Comment, un an à la tête de « flora. »

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 19:26

Articles les plus lus

Formation remaniée pour les apprentis agriculteurs

Formation remaniée pour les apprentis agriculteurs

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 10:24

La Crèche aux cinq sens, une crèche pas comme les autres (7/7)

La Crèche aux cinq sens, une crèche pas comme les autres (7/7)

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 15:56

La Cuisine de l’apothicaire primée après un an d’ouverture

La Cuisine de l’apothicaire primée après un an d’ouverture

Région    Actualisé le 28.12.2025 - 19:31

Le Père Noël et la Mère Noël ont quitté Mormont

Le Père Noël et la Mère Noël ont quitté Mormont

Région    Actualisé le 29.12.2025 - 08:44