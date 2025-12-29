Faits marquants 2025 : la gauche majoritaire au Gouvernement jurassien

Le résultat historique du Parti socialiste qui a placé trois candidats à l’exécutif lors des élections cantonales en novembre a été l’un des moments forts de l’année.
Les camarades socialistes se souviendront longtemps de 2025. Cette année, la gauche a réussi à devenir majoritaire au Gouvernement jurassien. Le Parti socialiste a placé ses trois candidats au sein de l’exécutif. Rosalie Beuret Siess, Raphaël Ciocchi et Valentin Zuber ont été élus en novembre dernier lors du 2e tour de l’élection au Gouvernement jurassien. Ce résultat historique pour le PSJ fait partie des faits marquants de 2025.
Retour sur un succès teinté de responsabilité pour le PSJ :
Au-delà du succès enregistré par le parti à la rose, il est important de ne pas laisser de côté les deux centristes élus, Stéphane Theurillat et Jean-Paul Lachat. « Ce Gouvernement doit travailler en toute collégialité et il doit trouver des solutions », a souligné le socialiste Valentin Zuber. Pour sa collègue de parti Rosalie Beuret Siess, il est évidemment crucial d’entretenir de bonnes relations avec le Parlement qui, lui, est à majorité de droite afin « de ne pas tomber dans les blocages. » Une position d’équilibriste que ne doit toutefois pas effacer le fait que le PSJ a une majorité gouvernementale à faire valoir pour « amener peut-être dans certaines politiques publiques un peu plus de fibre sociale », appuie Raphaël Ciocchi. Le Gouvernement et le Parlement version 2026-2030, qui ont prêté serment lors de la cérémonie d’assermentation, débuteront officiellement leur travail le 1er janvier. /nmy