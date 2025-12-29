Faits marquants 2025 : la gauche majoritaire au Gouvernement jurassien

Au-delà du succès enregistré par le parti à la rose, il est important de ne pas laisser de côté les deux centristes élus, Stéphane Theurillat et Jean-Paul Lachat. « Ce Gouvernement doit travailler en toute collégialité et il doit trouver des solutions », a souligné le socialiste Valentin Zuber. Pour sa collègue de parti Rosalie Beuret Siess, il est évidemment crucial d’entretenir de bonnes relations avec le Parlement qui, lui, est à majorité de droite afin « de ne pas tomber dans les blocages. » Une position d’équilibriste que ne doit toutefois pas effacer le fait que le PSJ a une majorité gouvernementale à faire valoir pour « amener peut-être dans certaines politiques publiques un peu plus de fibre sociale », appuie Raphaël Ciocchi. Le Gouvernement et le Parlement version 2026-2030, qui ont prêté serment lors de la cérémonie d’assermentation, débuteront officiellement leur travail le 1er janvier. /nmy