Faits marquants 2025 : l’affaire Courtet

La conclusion de l’audit recommande notamment à Martial Courtet une nouvelle orientation de carrière. Dans la foulée, son parti - le Centre - le retire de sa liste pour l’élection au Gouvernement jurassien et propose Jean-Paul Lachat à sa place. Le ministre de la Formation, de la Culture et des Sports confirme sa volonté de briguer un troisième mandat gouvernemental et se lance en indépendant. Le 19 octobre, il décroche la troisième place du premier tour. Un excellent résultat qui n’est pas confirmé au second tour du 9 novembre. Septième, Martial Courtet doit abandonner son siège alors que l’électeur plébiscite les trois représentants socialistes et les deux du Centre.