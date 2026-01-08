La transhumance sans craindre le loup

Le berger Roland Hammel pratique la transhumance. Il se trouve cette semaine avec 450 moutons ...
La transhumance sans craindre le loup

Le berger Roland Hammel pratique la transhumance. Il se trouve cette semaine avec 450 moutons aux abords de Charmoille à quelques centaines de mètres du lieu d’une attaque de loups.

Le troupeau de Roland Hammel se trouve à quelques centaines de mètres du lieu de l'attaque de loups à Charmoille. Le troupeau de Roland Hammel se trouve à quelques centaines de mètres du lieu de l'attaque de loups à Charmoille.

Le loup rôde en Ajoie mais n’empêche pas la transhumance de moutons. Une attaque a été recensée dans la nuit de mardi à mercredi du côté de Charmoille. Trois brebis ont été tuées par deux canidés, selon un communiqué de l’Office de l’environnement. Et à quelques centaines de mètres de là, un troupeau de 450 bêtes passe les nuits dans un parc surveillé par trois chiens de protection. Le berger Roland Hammel de Soulce pratique la transhumance et se trouvait à côté de ses animaux le soir de l’attaque, mais il n’a rien constaté. « Sincèrement on n’a rien remarqué du tout. Les chiens aboient toujours un peu », indique l’éleveur de Soulce. 

Avec ses chiens de protection, il dit ne pas avoir d’inquiétude. Lui et son employée dorment sur place, à côté du troupeau. Roland Hammel a déjà été en alpage au Valais avec des moutons et n’a jamais eu de dégâts malgré la présence avérée de loups. « Mais ça peut toujours arriver. Il y a des loups plus virulents, plus malins que d’autres. » Lui-même n’a jamais vu de loup.

Roland Hammel : « On peut s’inquiéter pour d’autres. »

Ecouter le son

Si Roland Hammel ne s’inquiète pas pour son propre troupeau, il s’inquiète pour les autres. « Les gens qui ont de petits troupeaux, quelques moutons dans un verger, ce sont des cibles faciles. » Le berger comprend que pour les agriculteurs qui possèdent quelques moutons il est difficile de prendre un chien de protection. Roland Hammel précise que détenir un chien de la race Abruzze demande du temps et de l’argent : « ça vaut la peine si on a beaucoup de moutons ». /ncp


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Deux loups s’en sont pris aux brebis de Mont-Lucelle

Deux loups s’en sont pris aux brebis de Mont-Lucelle

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:38

La grippe se montre précoce cet hiver

La grippe se montre précoce cet hiver

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:16

Un geste solidaire des élèves bruntrutains en faveur de Crans-Montana

Un geste solidaire des élèves bruntrutains en faveur de Crans-Montana

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:16

Des classes dédiées aux élèves à besoin particulier

Des classes dédiées aux élèves à besoin particulier

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 15:42

Articles les plus lus

Des classes dédiées aux élèves à besoin particulier

Des classes dédiées aux élèves à besoin particulier

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 15:42

Un geste solidaire des élèves bruntrutains en faveur de Crans-Montana

Un geste solidaire des élèves bruntrutains en faveur de Crans-Montana

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:16

Une nouvelle webcam au Chasseral

Une nouvelle webcam au Chasseral

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:29

La grippe se montre précoce cet hiver

La grippe se montre précoce cet hiver

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:16

Du ski dans l’Arc jurassien ce week-end, mais pas pour long

Du ski dans l’Arc jurassien ce week-end, mais pas pour long

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 14:33

Lister le personnel des ONG à Gaza, « ça contrevient aux principes humanitaires »

Lister le personnel des ONG à Gaza, « ça contrevient aux principes humanitaires »

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 14:36

Une nouvelle webcam au Chasseral

Une nouvelle webcam au Chasseral

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:29

Citoyens Responsables Jura ressort du bois

Citoyens Responsables Jura ressort du bois

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:22