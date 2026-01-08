La transhumance sans craindre le loup

Le loup rôde en Ajoie mais n’empêche pas la transhumance de moutons. Une attaque a été recensée dans la nuit de mardi à mercredi du côté de Charmoille. Trois brebis ont été tuées par deux canidés, selon un communiqué de l’Office de l’environnement. Et à quelques centaines de mètres de là, un troupeau de 450 bêtes passe les nuits dans un parc surveillé par trois chiens de protection. Le berger Roland Hammel de Soulce pratique la transhumance et se trouvait à côté de ses animaux le soir de l’attaque, mais il n’a rien constaté. « Sincèrement on n’a rien remarqué du tout. Les chiens aboient toujours un peu », indique l’éleveur de Soulce.

Avec ses chiens de protection, il dit ne pas avoir d’inquiétude. Lui et son employée dorment sur place, à côté du troupeau. Roland Hammel a déjà été en alpage au Valais avec des moutons et n’a jamais eu de dégâts malgré la présence avérée de loups. « Mais ça peut toujours arriver. Il y a des loups plus virulents, plus malins que d’autres. » Lui-même n’a jamais vu de loup.