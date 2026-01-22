Le site de NOVI SA retrouve ses employés aux Genevez

Les employés de NOVI SA retrouvent leur site de travail aux Genevez. A l’heure des vacances l’été dernier, la quarantaine de collaborateurs avait été déplacée vers d’autres entreprises du Swatch Group, à Boncourt et Villeret notamment. Selon nos informations, plusieurs employés y ont repris le travail ces jours, ce que le groupe horloger a confirmé à RFJ ce jeudi.

« Les employés retourneront sur le site » avait affirmé Swatch Group en juillet, alors que population et autorités des Genevez faisaient part de leur inquiétude sur les intentions du géant horloger… qui a donc tenu parole, tout en réalisant quelques travaux. « La quarantaine d’employés seront à nouveau sur site sous peu » a écrit le service de presse à RFJ ce jeudi, assurant qu’ « aucun changement majeur n’est prévu au niveau de l’affectation du site », dédié surtout à l’assemblage, le terminage et le service après-vente.

Une rencontre entre la direction de NOVI et le Conseil communal des Genevez s’est tenue la semaine dernière. Inquiet en juillet, le maire Anaël Lovis se dit désormais « soulagé, rassuré ». Un ressenti transmit par voie de tous-ménages à la population. /clo