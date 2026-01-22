Le site de NOVI SA retrouve ses employés aux Genevez

Vides depuis l’été dernier, les locaux de l’entreprise du Swatch Group reprennent vie avec le retour graduel de la quarantaine d’employés. Inquiet en juillet, le maire des Genevez se dit soulagé et rassuré.
Les employés de NOVI SA retrouvent leur site de travail aux Genevez. A l’heure des vacances l’été dernier, la quarantaine de collaborateurs avait été déplacée vers d’autres entreprises du Swatch Group, à Boncourt et Villeret notamment. Selon nos informations, plusieurs employés y ont repris le travail ces jours, ce que le groupe horloger a confirmé à RFJ ce jeudi.
« Les employés retourneront sur le site » avait affirmé Swatch Group en juillet, alors que population et autorités des Genevez faisaient part de leur inquiétude sur les intentions du géant horloger… qui a donc tenu parole, tout en réalisant quelques travaux. « La quarantaine d’employés seront à nouveau sur site sous peu » a écrit le service de presse à RFJ ce jeudi, assurant qu’ « aucun changement majeur n’est prévu au niveau de l’affectation du site », dédié surtout à l’assemblage, le terminage et le service après-vente.
Une rencontre entre la direction de NOVI et le Conseil communal des Genevez s’est tenue la semaine dernière. Inquiet en juillet, le maire Anaël Lovis se dit désormais « soulagé, rassuré ». Un ressenti transmit par voie de tous-ménages à la population. /clo