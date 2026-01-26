Une batterie au lithium met le feu dans un camion poubelle en Ajoie

Une fois encore, les batteries au lithium démontrent leur danger dans les déchets ménagers. Le camion faisait la tournée de ramassage des Moloks et des conteneurs, quand le chauffeur a constaté que de la fumée se dégageait depuis l’arrière de son véhicule. Le collaborateur de GOTRI a donc réagi en conséquence et a appliqué le processus de mise en sécurité pour protéger les personnes, l’environnement et le véhicule. Le directeur technique de l’entreprise située à Develier, Maël Bourquard, précise que le camion a été rapidement conduit sur une place avec un revêtement étanche et éloignée des habitations. Le chauffeur a alors vidé le contenu de la caisse au sol. Les pompiers sont ensuite intervenus pour éteindre ce début d’incendie, causé par une batterie au lithium qui se trouvait dans les ordures ménagères.

Au moment où la presse du camion s’enclenche, la pile est abîmée et risque alors de chauffer. Ce type d’incident se produit une à deux fois par année, chez GOTRI. L’année passée, c’est lors du ramassage du papier et carton qu’un départ de feu s’est produit, peut-être causé par une simple carte d’anniversaire musicale. En septembre dernier, l'entreprise, le SIS Haut-Plateau et le CRISD avaient d'ailleurs mené un exercice grandeur nature pour faire face à ce type d'incendie. /ncp