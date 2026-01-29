La « survie des familles paysannes » est en jeu et « l’avenir de la production laitière est menacé » : c’est le cri d’alarme lancé par les Jeunes agriculteurs jurassiens (JAJ). L’association a écrit ce jeudi à la grande distribution pour demander de « rémunérer équitablement » les producteurs de lait. Le prix du litre versé aux producteurs va en effet chuter à 50 centimes dès le 1er février en raison d’une surproduction et d’un marché suisse saturé. L’automne dernier, le litre était encore payé 62 centimes. Selon Benjamin Fleury, agriculteur à Courcelon et membre du comité des JAJ, « 50 centimes, ça permet de couvrir les frais mais sans calculer son revenu horaire. Tout ce qui dépasse le quota mensuel sera payé à 20 centimes le litre, c’est-à-dire une production à perte ». Une situation devenue « insoutenable », selon les jeunes agriculteurs. « Pour moi, la production laitière, c’est ancré dans le sang de génération en génération. Mais les perspectives d’avenir font souci. Continuer de traire à perte, ce n’est pas motivant », regrette le jeune homme de 24 ans et représentant de la quatrième génération sur l’exploitation qui compte plus de 70 vaches et se consacre exclusivement à la production laitière. Pour expliquer l’actuelle surproduction, il faut regarder dans le rétroviseur : « Après la langue bleue et des fourrages de mauvaise qualité en 2024, un bon fourrage et la bonne santé des vaches l’an dernier ont boosté la production », explique Benjamin Fleury.

