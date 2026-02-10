« La p’tite phrase » - La chute finale

« D’y aller, chapeau. Respect ! »

Que ce soit en direct ou en différé, l’image a été vue par le monde entier et n’a laissé personne indifférent. La chute de l’Américaine Lindsey Vonn lors de la descente olympique dimanche en Italie alimente les discussions. Cyprien Lovis la commente dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) sous le prisme de la complexe relation entre la santé et les ambitions dans le sport de haut niveau et à partir d’un propos tenu par la skieuse suisse Malorie Blanc.