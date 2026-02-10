« La p’tite phrase » - La chute finale

La chute de Lindsey Vonn est la première image forte des JO d’hiver 2026. L’Américaine a choisi ...
« La p’tite phrase » - La chute finale

La chute de Lindsey Vonn est la première image forte des JO d’hiver 2026. L’Américaine a choisi de disputer la descente olympique alors qu’elle était blessée, symbolisant la si complexe relation entre la santé et les ambitions dans le sport de haut niveau.

Le dernier envol de Lindsey Vonn en carrière ne s’est pas terminé comme la superstar américaine l’avait imaginé. (Photo : AP Photo/Jacquelyn Martin) Le dernier envol de Lindsey Vonn en carrière ne s’est pas terminé comme la superstar américaine l’avait imaginé. (Photo : AP Photo/Jacquelyn Martin)

« D’y aller, chapeau. Respect ! »

Que ce soit en direct ou en différé, l’image a été vue par le monde entier et n’a laissé personne indifférent. La chute de l’Américaine Lindsey Vonn lors de la descente olympique dimanche en Italie alimente les discussions. Cyprien Lovis la commente dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) sous le prisme de la complexe relation entre la santé et les ambitions dans le sport de haut niveau et à partir d’un propos tenu par la skieuse suisse Malorie Blanc.

« L’esprit de Lindsey a battu le corps de Vonn. »

Ecouter le son


