Une nouvelle CCT pour le personnel de l’AJAM

Le personnel de l’AJAM peut compter sur une nouvelle convention collective de travail après presque deux ans de négociations. Cette CCT a été validée récemment par les syndicats SSP et Syna Jura et le comité de gestion de l’Association jurassienne d’accueil des migrants. L’institution indique mardi que le texte, qui couvre la période 2026-2030, modernise en profondeur le cadre de travail et apporte des réponses à des situations jusqu’ici pas suffisamment encadrées.

La nouvelle CCT introduit notamment un statut spécifique pour les veilleurs conforme à la Loi sur le travail. Pour rappel, leur situation avait été portée aux prud’hommes par deux employés qui avaient toutefois été déboutés par la justice. L’AJAM indique que le texte prévoit un dispositif complet de piquet avec des indemnisations. Les règles relatives au temps de travail, aux soldes d’heures et à leur compensation ont été précisées pour éviter certaines dérives. Les congés payés pour la prise en charge d’enfants ou de proches ont aussi été élargis.





Un nouveau congé en cas de règles invalidantes

La CCT prévoit, par ailleurs, l’introduction d’un congé spécifique en cas de règles menstruelles invalidantes. Cette nouveauté permettra l’octroi de congés pouvant aller jusqu’à trois jours par cycle, sans exigence de certificat médical. Le SSP Jura salue de bonnes avancées. Il regrette toutefois de ne pas avoir obtenu la 5e semaine de vacances, comme pour le personnel de l’Etat.

Au 1er janvier, l’Association jurassienne d’accueil des migrants employait 142 personnes pour un peu moins de 105 équivalents plein temps. /comm-alr