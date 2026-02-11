« La Balade jurassienne » gourmande et taignonne

C'est une randonnée gourmande qu'on vous propose ce mercredi à travers les pâturages taignons. L'habitante des Bois et guide pour Jura Rando, Séverine Willemin, nous a donné rendez-vous à La Theurre. Objectif : rejoindre le self agricole Aux saveurs du Cerneux-Belin pour reprendre des forces avec des produits du terroir. Une balade à accomplir à pieds, en raquettes ou skis de fond. Jura Rando a décrété l'année 2026 comme « année du terroir » et proposera ainsi des randonnées thématiques. Parce que oui, il est important de marcher le ventre plein et « la gourmandise est un beau défaut », assure Séverine Willemin. Sur notre chemin, de nombreuses traces d'animaux sont visibles, hermines, blaireaux ou lynx : « c’est important de cohabiter avec ce qui nous entoure, la nature, les animaux. En laissant le moins de traces possibles et en faisant doucement », précise notre guide. Ces traces, autant d'indices pour savoir « qui a transité dans les pâturages, sous un sapin. Parfois, on fait de belles découvertes comme des traces de lynx. J’en ai aperçu un une fois dans les côtes du Doubs, c’était une rencontre incroyable », se souvient la Taignone. Retrouvez ici le tracé SwissMobile de la balade de La Theurre jusqu'au Cerneux-Belin ainsi qu'une version prolongée de la balade, en boucle. /mmi