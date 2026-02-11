« La Balade jurassienne » gourmande et taignonne

De La Theurre au Cerneux-Belin, Séverine Willemin nous guide à travers les pâturages taignons ...
« La Balade jurassienne » gourmande et taignonne

De La Theurre au Cerneux-Belin, Séverine Willemin nous guide à travers les pâturages taignons jusqu'à un self qui met à l'honneur les produits du terroir. 

Séverine Willemin, guide pour Jura Rando et amoureuse des Franches-Montagnes. Séverine Willemin, guide pour Jura Rando et amoureuse des Franches-Montagnes.

C'est une randonnée gourmande qu'on vous propose ce mercredi à travers les pâturages taignons. L'habitante des Bois et guide pour Jura Rando, Séverine Willemin, nous a donné rendez-vous à La Theurre. Objectif : rejoindre le self agricole Aux saveurs du Cerneux-Belin pour reprendre des forces avec des produits du terroir. Une balade à accomplir à pieds, en raquettes ou skis de fond. Jura Rando a décrété l'année 2026 comme « année du terroir » et proposera ainsi des randonnées thématiques. Parce que oui, il est important de marcher le ventre plein et « la gourmandise est un beau défaut », assure Séverine Willemin. Sur notre chemin, de nombreuses traces d'animaux sont visibles, hermines, blaireaux ou lynx : « c’est important de cohabiter avec ce qui nous entoure, la nature, les animaux. En laissant le moins de traces possibles et en faisant doucement », précise notre guide. Ces traces, autant d'indices pour savoir « qui a transité dans les pâturages, sous un sapin. Parfois, on fait de belles découvertes comme des traces de lynx. J’en ai aperçu un une fois dans les côtes du Doubs, c’était une rencontre incroyable », se souvient la Taignone. Retrouvez ici le tracé SwissMobile de la balade de La Theurre jusqu'au Cerneux-Belin ainsi qu'une version prolongée de la balade, en boucle. /mmi 

Balade gourmande au self du Cerneux-Belin.

Ecouter le son

La gourmandise attend les promeneurs au self du Cerneux-Belin sur la commune de Saignelégier, chez Béatrice Bonnet, qui a préparé un totché et des cookies aux flocons d'avoine. La gourmandise attend les promeneurs au self du Cerneux-Belin sur la commune de Saignelégier, chez Béatrice Bonnet, qui a préparé un totché et des cookies aux flocons d'avoine.

 

Les traces de blaireaux et autres animaux sont nombreuses sur le chemin. Les traces de blaireaux et autres animaux sont nombreuses sur le chemin.

Jura Rando consacre l'année 2026 au terroir et organisera des randonnées thématiques. Jura Rando consacre l'année 2026 au terroir et organisera des randonnées thématiques.


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Loi sur l’imposition individuelle : notre débat en direct

Loi sur l’imposition individuelle : notre débat en direct

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 08:46

La Fête de la Tête de Moine récompense les producteurs de lait

La Fête de la Tête de Moine récompense les producteurs de lait

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 08:19

Une nouvelle CCT pour le personnel de l’AJAM

Une nouvelle CCT pour le personnel de l’AJAM

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 07:22

Un joyau du patrimoine culturel jurassien célèbre ses 250 ans

Un joyau du patrimoine culturel jurassien célèbre ses 250 ans

Région    Actualisé le 10.02.2026 - 17:16

Articles les plus lus

Appel au don du sang à Bassecourt

Appel au don du sang à Bassecourt

Région    Actualisé le 10.02.2026 - 15:00

Un joyau du patrimoine culturel jurassien célèbre ses 250 ans

Un joyau du patrimoine culturel jurassien célèbre ses 250 ans

Région    Actualisé le 10.02.2026 - 17:16

Une nouvelle CCT pour le personnel de l’AJAM

Une nouvelle CCT pour le personnel de l’AJAM

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 07:22

La Fête de la Tête de Moine récompense les producteurs de lait

La Fête de la Tête de Moine récompense les producteurs de lait

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 08:19

L’individu suspecté de cambriolage toujours en fuite

L’individu suspecté de cambriolage toujours en fuite

Région    Actualisé le 10.02.2026 - 14:36

Appel au don du sang à Bassecourt

Appel au don du sang à Bassecourt

Région    Actualisé le 10.02.2026 - 15:00

Un joyau du patrimoine culturel jurassien célèbre ses 250 ans

Un joyau du patrimoine culturel jurassien célèbre ses 250 ans

Région    Actualisé le 10.02.2026 - 17:16

Une nouvelle CCT pour le personnel de l’AJAM

Une nouvelle CCT pour le personnel de l’AJAM

Région    Actualisé le 11.02.2026 - 07:22

Matt Pokora annonce sa venue au Chant du Gros

Matt Pokora annonce sa venue au Chant du Gros

Région    Actualisé le 10.02.2026 - 12:05

Les doudous ont rendez-vous à l’hôpital

Les doudous ont rendez-vous à l’hôpital

Région    Actualisé le 10.02.2026 - 13:30

L’individu suspecté de cambriolage toujours en fuite

L’individu suspecté de cambriolage toujours en fuite

Région    Actualisé le 10.02.2026 - 14:36

Appel au don du sang à Bassecourt

Appel au don du sang à Bassecourt

Région    Actualisé le 10.02.2026 - 15:00