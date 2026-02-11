La Commission de suivi répondra aux questions des opposants à la géothermie

La CSI informe qu’elle a accueilli le nouveau ministre de l’Environnement. Jean-Paul Lachat ...
La Commission de suivi répondra aux questions des opposants à la géothermie

La CSI informe qu’elle a accueilli le nouveau ministre de l’Environnement. Jean-Paul Lachat soutient l’idée de réagir même si le Gouvernement n’a pas été directement interpellé.

Le ministre de l'Environnement et de la Culture Jean-Paul Lachat souhaite que le CSI se saisisse des questions soulevées. (Photo d'archives) Le ministre de l'Environnement et de la Culture Jean-Paul Lachat souhaite que le CSI se saisisse des questions soulevées. (Photo d'archives)

Les récentes questions de l’association Citoyens Responsables Jura ne resteront pas lettre morte. La Commission de suivi et d’information du projet de géothermie profonde à Haute-Sorne (CSI) entend y apporter des réponses. La CSI communique mercredi qu’elle a accueilli le nouveau ministre de l’Environnement et de la Culture à l’occasion de sa première séance de l’année le 5 février dernier. Jean-Paul Lachat a validé la démarche du président de la CSI afin de se saisir des questions de l’association Citoyens Responsables Jura, même si ces dernières n’ont pas été directement adressées au Gouvernement. La manière la plus appropriée de diffuser les réponses sera déterminée par l’Exécutif cantonal et l’exploitant. /rce


