Fahy tient son nouveau maire

Antonio Dominguez sera le nouveau maire de Fahy. La commune ajoulote a indiqué ce lundi que le citoyen était l’unique candidat à la mairie à l’issue du dépôt des listes qui courait jusqu’à midi. Antonio Dominguez est ainsi élu tacitement et occupera ce poste dès le 5 mars prochain. Il a

L’exécutif de Fahy affichera complet dans 10 jours. Il a également trouvé preneur pour son siège vacant au Conseil communal. Louis Alexandre Vieira de Souza siègera à l’exécutif à la place de Louis Schütz qui a présenté sa démission en raison d’un futur déménagement.

Les efforts de la commune ajoulote qui ont notamment transmis un sondage suite au vote blanc de la dernière élection à la mairie et un courrier pour demander aux habitants de s’engager ont donc porté leurs fruits. /fwo