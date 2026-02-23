Fahy tient son nouveau maire

Antonio Dominguez occupera ce poste dès le 5 mars prochain. Il est l’unique candidat. Il a ...
Fahy tient son nouveau maire

Antonio Dominguez occupera ce poste dès le 5 mars prochain. Il est l’unique candidat. Il a été le seul à faire acte de candidature à l’échéance du délai de dépôt des listes ce lundi à midi.

Antonio Dominguez est le seul à s’être porté candidat à la tête de la commune. (Photo d'archives.) Antonio Dominguez est le seul à s’être porté candidat à la tête de la commune. (Photo d'archives.)

Antonio Dominguez sera le nouveau maire de Fahy. La commune ajoulote a indiqué ce lundi que le citoyen était l’unique candidat à la mairie à l’issue du dépôt des listes qui courait jusqu’à midi. Antonio Dominguez est ainsi élu tacitement et occupera ce poste dès le 5 mars prochain. Il a 

L’exécutif de Fahy affichera complet dans 10 jours. Il a également trouvé preneur pour son siège vacant au Conseil communal. Louis Alexandre Vieira de Souza siègera à l’exécutif à la place de Louis Schütz qui a présenté sa démission en raison d’un futur déménagement.

Les efforts de la commune ajoulote qui ont notamment transmis un sondage suite au vote blanc de la dernière élection à la mairie et un courrier pour demander aux habitants de s’engager ont donc porté leurs fruits. /fwo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un duel pour la mairie d'Alle

Un duel pour la mairie d'Alle

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 12:55

Oser parler de ce qu’on a vécu pour se reconstruire

Oser parler de ce qu’on a vécu pour se reconstruire

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 12:15

« Le dossier du lundi » : La PMA pour les femmes célibataires

« Le dossier du lundi » : La PMA pour les femmes célibataires

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 11:38

« Café des Arts » : Pidzi Hart 

« Café des Arts » : Pidzi Hart 

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

Articles les plus lus

« Les Nouvelles du champ » : Cyril Vallat

« Les Nouvelles du champ » : Cyril Vallat

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 05:32

« Café des Arts » : Pidzi Hart 

« Café des Arts » : Pidzi Hart 

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

« Le dossier du lundi » : La PMA pour les femmes célibataires

« Le dossier du lundi » : La PMA pour les femmes célibataires

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 11:38

Oser parler de ce qu’on a vécu pour se reconstruire

Oser parler de ce qu’on a vécu pour se reconstruire

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 12:15

Le stress des parents face au lait en poudre

Le stress des parents face au lait en poudre

Région    Actualisé le 22.02.2026 - 16:11

« Les Nouvelles du champ » : Cyril Vallat

« Les Nouvelles du champ » : Cyril Vallat

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 05:32

« Café des Arts » : Pidzi Hart 

« Café des Arts » : Pidzi Hart 

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

« Le dossier du lundi » : La PMA pour les femmes célibataires

« Le dossier du lundi » : La PMA pour les femmes célibataires

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 11:38

Les batraciens pourront traverser en sécurité à Courtedoux

Les batraciens pourront traverser en sécurité à Courtedoux

Région    Actualisé le 21.02.2026 - 11:00

Finale suisse à Moutier pour des robots

Finale suisse à Moutier pour des robots

Région    Actualisé le 22.02.2026 - 10:37

Le stress des parents face au lait en poudre

Le stress des parents face au lait en poudre

Région    Actualisé le 22.02.2026 - 16:11

« Les Nouvelles du champ » : Cyril Vallat

« Les Nouvelles du champ » : Cyril Vallat

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 05:32