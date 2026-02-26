Les mots du poète Alexandre Voisard se marient aux notes de Naanzook, groupe jurassien de jazz, jouant en pleine liberté autour du saxophone de Jef Fleury. « Hasarder Voisard » est un récital, assaisonné de musiques et de mots avec les voix de Colette Fleury et des enregistrements d’Alexandre Voisard. Il est à découvrir ce jeudi à 20 heures à l’auditorium de la FARB à Delémont. L’objectif est de rester fidèles aux valeurs de liberté d’Alexandre Voisard. « On a des partitions, mais chacun est libre d’intervenir comme il le sent en fonction de la musique », explique Jef Fleury. /lge
Un récital en l’honneur d’Alexandre Voisard
Jef Fleury et Naanzook ont mis sur pied un récital pour faire honneur au poète jurassien Alexandre ...
RFJ
Actualités suivantes
« En boîte » : Grégory Chapuis, nouveau directeur de la BCJ
Région • Actualisé le 26.02.2026 - 09:48
Les jeunes femmes victimes de violences auront enfin une maison d’accueil à Bienne
Région • Actualisé le 25.02.2026 - 18:00
Enquête de la Comco dans le Jura : le Gouvernement invité à agir
Région • Actualisé le 25.02.2026 - 17:15
Prox-iti a ramassé 296 tonnes de déchets en un an et a atteint ses objectifs
Région • Actualisé le 25.02.2026 - 16:50
Articles les plus lus
Prox-iti a ramassé 296 tonnes de déchets en un an et a atteint ses objectifs
Région • Actualisé le 25.02.2026 - 16:50
Enquête de la Comco dans le Jura : le Gouvernement invité à agir
Région • Actualisé le 25.02.2026 - 17:15
Les jeunes femmes victimes de violences auront enfin une maison d’accueil à Bienne
Région • Actualisé le 25.02.2026 - 18:00
L’Espace Jeunes des Franches-Montagnes bientôt sur les routes du district
Région • Actualisé le 25.02.2026 - 14:30
Prox-iti a ramassé 296 tonnes de déchets en un an et a atteint ses objectifs
Région • Actualisé le 25.02.2026 - 16:50
Enquête de la Comco dans le Jura : le Gouvernement invité à agir
Région • Actualisé le 25.02.2026 - 17:15
L’Espace Jeunes des Franches-Montagnes bientôt sur les routes du district
Région • Actualisé le 25.02.2026 - 14:30