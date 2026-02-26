Un récital en l’honneur d’Alexandre Voisard

Les mots du poète Alexandre Voisard se marient aux notes de Naanzook, groupe jurassien de jazz, jouant en pleine liberté autour du saxophone de Jef Fleury. « Hasarder Voisard » est un récital, assaisonné de musiques et de mots avec les voix de Colette Fleury et des enregistrements d’Alexandre Voisard. Il est à découvrir ce jeudi à 20 heures à l’auditorium de la FARB à Delémont. L’objectif est de rester fidèles aux valeurs de liberté d’Alexandre Voisard. « On a des partitions, mais chacun est libre d’intervenir comme il le sent en fonction de la musique », explique Jef Fleury. /lge