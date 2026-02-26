Un récital en l’honneur d’Alexandre Voisard

Jef Fleury et Naanzook ont mis sur pied un récital pour faire honneur au poète jurassien Alexandre ...
Un récital en l’honneur d’Alexandre Voisard

Jef Fleury et Naanzook ont mis sur pied un récital pour faire honneur au poète jurassien Alexandre Voisard. Une représentation a lieu ce jeudi à la FARB.

Jef Fleury et Naanzook ont créé un récital en hommage au poète jurassien Alexandre Voisard. Une représentation est prévue ce jeudi à la FARB.

Les mots du poète Alexandre Voisard se marient aux notes de Naanzook, groupe jurassien de jazz, jouant en pleine liberté autour du saxophone de Jef Fleury. « Hasarder Voisard » est un récital, assaisonné de musiques et de mots avec les voix de Colette Fleury et des enregistrements d’Alexandre Voisard. Il est à découvrir ce jeudi à 20 heures à l’auditorium de la FARB à Delémont. L’objectif est de rester fidèles aux valeurs de liberté d’Alexandre Voisard. « On a des partitions, mais chacun est libre d’intervenir comme il le sent en fonction de la musique », explique Jef Fleury. /lge

Jef Fleury : « On travaille avec des notes en liberté, car Alexandre Voisard travaillait avec des mots en liberté. »

Jef Fleury lors d’une répétition du concert « Hasarder Voisard ». Jef Fleury lors d’une répétition du concert « Hasarder Voisard ».


 

