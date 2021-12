Café des Arts – Alexandre Voisard et Jef Fleury

L’écrivain Alexandre Voisard est un éternel sculpteur de mots et de poésies. A l’âge de 90 ans, il vient de sortir « Qui Vive !», un ouvrage qui contient de nouveaux textes écrits dans des situations particulières.

En plus de la situation sanitaire qui l’a confiné chez lui, une fracture du bras droit lui a brisé sa main d’écriture. C’est ainsi qu’il s’est mis à écrire de la main gauche. Alexandre Voisard a rédigé des textes sur la plume et l’écriture, sur l’importance des mains et d’autres inspirations sur ses découvertes du quotidien.

Sa dernière oeuvre fait l’objet d’une lecture en public ce jeudi à l’auditorium de la FARB à Delémont. Avec le musicien Jef Fleury, Alexandre Voisard dévoilera ses textes dans une lecture qui allie avec bonheur les mots et la musiqu. Une belle rencontre entre la musique des mots d’Alexandre Voisard et les harmonies de Jef Fleury :