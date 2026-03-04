Table ronde : la place de l’IA dans la formation

La rédaction a organisé mercredi après-midi une table ronde dans le cadre du 13e Salon interjurassien ...
Table ronde : la place de l'IA dans la formation

La rédaction a organisé mercredi après-midi une table ronde dans le cadre du 13e Salon interjurassien de la formation à Moutier.

Thierry Gyger, directeur du Syndicat scolaire COVICOU, Caroline Balmer, vice-directrice de la division commerciale du CEJEF, et Stéphane Koch, spécialiste des questions numériques, ont participé à la table ronde.

Le Salon interjurassien de la formation est lancé à Moutier. La 13e édition de la manifestation a ouvert ses portes mercredi matin au Forum de l’Arc. Quelque 10'000 visiteurs sont attendus jusqu’à dimanche dont de nombreux jeunes de toute la région à la recherche d’une profession. La rédaction a mis sur pied une table ronde mercredi après-midi pour évoquer la place de l’intelligence artificielle dans les écoles et les différents cursus de formation. Caroline Balmer, vice-directrice de la division commerciale du CEJEF, Stéphane Koch, spécialiste des questions numériques, et Thierry Gyger, directeur du Syndicat scolaire Courtelary-Cormoret-Villeret, ont échangé sur la question :

