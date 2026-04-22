« Regards croisés » : après l’austérité, une nouvelle ère financière pour le Jura ?

Notre émission de débat revient ce mercredi en direct dès 18h30 sur les comptes 2025 du canton ...
« Regards croisés » : après l’austérité, une nouvelle ère financière pour le Jura ?

Notre émission de débat revient ce mercredi en direct dès 18h30 sur les comptes 2025 du canton. Entre investissements, baisse d’impôt ou prudence, les députés au Parlement Damien Lachat (UDC), Magali Voillat (Le Centre) et Rémy Meury (CS-POP) débattront de l’usage de l’excédent 2025.

Faut-il baisser les impôts, investir davantage ou rester prudent ? Le débat s’invite sur nos ondes. Faut-il baisser les impôts, investir davantage ou rester prudent ? Le débat s’invite sur nos ondes.

Que faire des 28 millions qui figurent en réserve après consolidation des comptes 2025 ? Notre émission de débat « Regards croisés » se penche ce mercredi sur la situation financière du canton du Jura. Après la présentation de comptes 2025 jugés réjouissants, l’Etat jurassien doit-il ouvrir une nouvelle ère financière avec la relance d’investissements après plusieurs années d’austérité ? La question de l’utilisation des excédents mérite notamment d’être posée dans le débat politique.

Avec 28 millions de francs en réserve, la ministre des finances Rosalie Beuret Siess qualifiait les comptes de « point d’appui intéressant en début de nouvelle législature pour un Canton du Jura qui a besoin de projets ». L’UDC plaide déjà pour une baisse d’impôts. Faudrait-il privilégier des « grands projets » ou encore augmenter certaines prestations sociales pour soutenir la population ? Ou à l’inverse rester prudent dans un contexte qui reste incertain ? Nos trois députés invités confrontent leurs visions en direct dès 18h30 : Damien Lachat (UDC), Magali Voillat (le Centre) et Rémy Meury (CS-POP). /jpi

Suivez notre débat en direct dès 18h30.


 

Fait partie du dossier «Regards croisés»

Rubriques du dossier
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