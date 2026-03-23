La gargouille devient la mascotte de Delémont’BD 2026

Elles protègent discrètement le château de Delémont depuis près d’un siècle : les gargouilles sont à l’honneur de l’affiche de la 12e édition de Delémont BD du 19 au 21 juin. Le festival de bande dessinée a dévoilé son affiche, signée par Boulet, connu pour « Raghnarok » et « Donjon Zénith ». Mais l’illustrateur ne s’est pas limité à l’affiche : il a également créé Trissouille, une mascotte inspirée des célèbres gargouilles du Château de Delémont. Cette année, le Grand Trissou ne souhaitait pas « représenter une énième fontaine ou cathédrale, on en voit sur toutes les affiches de festival BD », expliquent les organisateurs dans leur communiqué ce lundi.

L’idée était de rapprocher le festival de ses visiteurs et de l’insérer dans le paysage culturel de la capitale jurassienne, tout en apportant « une touche de folie et de poésie », précise Célien Milani, directeur artistique de la manifestation depuis janvier. Boulet a alors imaginé Trissouille, une gargouille espiègle, passionnée de BD et vêtue d’une chemise rouge, aux couleurs de Delémont.

Trissouille accompagne le parcours d’expositions « La Balade Dessinée », qui animera les rues de la ville jusqu’au 9 août. L’histoire des gargouilles remonte à 1937, lorsque l’architecte Alfred Masset a rénové le château et conservé ces ornements issus de l’ancienne façade, basés sur des vestiges existants.

Le festival Delémont’BD invite ainsi le public à découvrir l’univers de la bande dessinée suisse et internationale, entre expositions, rencontres et dédicaces.

Pour plus d’informations et le programme complet, rendez-vous sur www.delemontbd.ch. /comm-mlm