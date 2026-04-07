Il était une fois… la Constituante jurassienne : René Girardin (1/5)

Le Jura vivait un moment solennel il y a 50 ans. Le 12 avril 1976, l’Assemblée Constituante jurassienne tenait sa séance inaugurale en l’église St-Marcel à Delémont. Le cénacle chargé de rédiger la Constitution de la République et Canton du Jura regroupait 50 députés désignés lors du scrutin du 21 mars 1976. René Girardin avait été élu dans le district des Franches-Montagnes sous la bannière du Parti socialiste. Il avait même été désigné pour siéger au Bureau de la Constituante aux côtés de ténors de la politique comme Roland Béguelin, François Lachat ou encore Roger Jardin. « Ça a été une chance incroyable. Être avec toutes ces personnalités aguerries, c’était impressionnant », se rappelle René Girardin. Le Franc-Montagnard souligne également que le Bureau de la Constituante n’avait pas de réelles logistiques à ses débuts. « C’était assez fou, on allait créer un canton du Jura et on n’avait pas de secrétaire, on n’avait pas de machines, on n’avait rien », indique René Girardin. Le socialiste relève aussi le rôle important de Roland Béguelin, le secrétaire général du Rassemblement jurassien (RJ), au sein du Bureau de la Constituante. « Il était l’âme du RJ et, si on devait un petit peu dévier de l’orientation qu’il désirait, il intervenait », se remémore René Girardin. Quant à la séance inaugurale de la Constituante, le Franc-Montagnard affirme l’avoir vécue « de façon très impressionnante », même si un de ses voisins de banc à l’église St-Marcel - ordre alphabétique oblige - n’était autre que… Paul Gehler, un élu UDC farouchement antiséparatiste. « C’était relativement froid avec lui mais mes autres voisins étaient charmants », s’amuse le socialiste de Saignelégier.