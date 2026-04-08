Il était une fois… la Constituante jurassienne : Bernard Beuret (2/5)

Il y a 50 ans, l’Assemblée constituante jurassienne tenait sa séance inaugurale à l’Eglise Saint-Marcel à Delémont. C’était le 12 avril 1976. Les 50 élus avaient pour mission d’élaborer la Constitution et mettre en place les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire pour permettre l’entrée en souveraineté au 1er janvier 1979. Cette constituante intervenait après de nombreuses années de lutte pour la création du Canton du Jura. L’enthousiasme de ses membres a permis de mettre en place le texte fondamental qui allait recueillir l’unanimité des votes après neuf mois de travaux. Parmi les constituants, le monde paysan avait ses représentants. Bernard Beuret, membre du Parti démocrate-chrétien (PDC), en était le chef de file. « Les agriculteurs étaient très engagés en faveur du canton du Jura bien que les adversaires disaient qu’il n’y aurait plus de subventions dans un nouveau canton. » Dès le début des années 1970, des travaux préparatoires avaient permis de plancher sur des projets qui ont pu se concrétiser dans la Constitution du nouvel Etat. « L’article le plus important pour l’agriculture, c’était l’obligation pour le canton de définir une politique agricole. » Une idée novatrice alors que l'agriculture est du domaine de la Confédération. « ne excellente chose » pour celui qui est ensuite devenu, chef du Service de l'économie rurale.