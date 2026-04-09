Un projet pilote de piste VTT à Courtételle

Le plan sectoriel VTT défini en septembre 2025 dans le Jura entre dans le concret. Un premier projet pilote a été retenu et pourrait voir le jour au printemps 2027. Il concerne le secteur du Montenol à Courtételle, en dessous des Fouchies. Le projet est porté par le vélo-club Courtételle dans le cadre de son centième anniversaire cette année, en collaboration avec le canton du Jura et la commune. Le tracé prévu se situe en forêt et partira au-dessus des tunnels pour s’achever au Sacy, près de la cabane forestière. Il comprendra une descente de 2 kilomètres pour 500 mètres de dénivelé. Le tout doit encore être ratifié par les propriétaires des terrains, à savoir la bourgeoisie et deux agriculteurs. Le président du comité d’organisation du 100e anniversaire du Vélo-Club Courtételle, Robin Joliat, précise que la piste « ressemblera visuellement à un chemin pédestre avec une trace de 30 à 40 centièmes de largeur » mais qu’elle intégrera des virages relevés et des bosses en exploitant le relief existant. L’aménagement se voudra léger et ne nécessitera pas de moyens mécaniques ni de matériaux extérieurs. « On va travailler avec les matériaux qui se trouvent sur place, dans la forêt, en rassemblant des pierres et des bois morts pour pouvoir soutenir le terrain et créer des aménagements avec de la terre », souligne Robin Joliat.