Patience requise dans le dossier du sous-voie à Glovelier

L’épineux dossier du sous-voie à Glovelier avance à petits pas. Dans une question écrite, le député des Verts Baptiste Laville a posé plusieurs questions quant à la concrétisation de ce projet. Le Gouvernement jurassien lui a répondu et laisse entendre que le dossier est en cours de traitement. La patience demeure toutefois la mère des vertus.

Les CFF au coeur des réflexions

La balle est aujourd’hui dans le camp des CFF. L’ex-régie fédérale travaille sur l’étude d’avant-projet du sous-voie, étude qui devrait être rendue cet automne et qui sera suivie de l’étude de projet. En parallèle, les CFF mènent une étude de flux pour déterminer leurs intérêts dans la création de ce passage. Les conclusions devraient influencer leur participation financière, escomptée à 50%.

Au regard des travaux en cours, le Gouvernement jurassien estime peu probable que la mise en service du sous-voie puisse intervenir en 2029, tel que cela avait été envisagé. L’exécutif précise encore que l’existence de ce passage est une des conditions nécessaires pour l’introduction de trains rapides entre Porrentruy et Delémont. Cette mesure avait été demandée dans une motion acceptée l’an dernier par le Parlement cantonal. /mle