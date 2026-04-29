Pas plus de place en commission pour les petits groupes

Revers pour les partis les moins représentés au Parlement jurassien. L’accès aux commissions permanentes leur restera restreint. Les députés ont refusé mercredi une motion interne demandant un meilleur équilibre. Le texte émanait de l’écologiste Baptiste Laville. Depuis les dernières élections, les groupes PCSI et CS+POP/Verts ont vu leur groupe se réduire. À l’exception de la commission des finances, ils n’ont plus droit qu’à un représentant pour les deux groupes et par commission avec voix consultative, donc sans droit de vote. Le texte n’a pas séduit les représentants des partis majoritaires et a été balayé par 46 voix contre 11. Suite au départ du législatif de Baptiste Laville, Sonia Burri-Schassmann a porté le texte à la tribune. La députée verte ne cachait pas sa déception. « Notre texte était peut-être trop restrictif. Nous aurions peut-être dû déposer une motion interne plus générale pour ouvrir d’autres possibilités de représentation. » Son groupe envisage de revenir à la charge avec un texte pour demander un accès pour les plus petits groupes du Parlement à toutes les commissions permanentes avec voix consultative. /rce