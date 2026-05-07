L'humour : levier... ou danger ?

Sensibiliser le grand public aux enjeux de l’humour, c’est le défi que s’est lancé Luc Schindelholz, auteur satirique jurassien. Avec la création de son projet « La Boussole de l’humour », il souhaite proposer des ateliers destinés aux entreprises, aux clubs de sport ou encore aux écoles.

Luc Schindelholz veut offrir « une méthode qui permet à tout un chacun de comprendre les mécanismes de l’humour et de pouvoir l’utiliser sans blesser ».

Il existe des outils pour être en mesure de mieux « lire » une situation sociale. Luc Schindelholz souhaite fournir cette grille de lecture au public afin d’éviter des maladresses.





« L’objectif n’est pas d’être plus drôle, mais plus conscient »

Le fondateur du média « La Torche 2.0 » nous confie l’une des raisons qui l’a poussé à se lancer dans l’écriture de ce guide : « Je me suis rendu compte que, durant toute ma vie, j’ai fait de l’humour sans avoir conscience que parfois ça pouvait blesser. »

Son but, maintenant, c’est de « réparer » ces erreurs passées et d’éviter que d’autres les reproduisent.

« On ne fait pas une vanne pour blesser. L’objectif, c’est de créer une bonne ambiance », rappelle Luc Schindelholz.

Il souhaite également, à travers ses ateliers, faire comprendre aux gens qu’ils ont le droit de dire « stop » à une remarque jugée désobligeante, le droit de ne pas rire à une blague mais aussi le droit d’en faire une. Prendre conscience que l’humour a un impact, c’est le leitmotiv du nouveau projet pédagogique nommé « La Boussole de l’humour ». /nje