L'humour : levier... ou danger ?

L’auteur de revues satiriques, Luc Schindelholz, a présenté mercredi son nouvel ouvrage « La ...
L'humour : levier... ou danger ?

L’auteur de revues satiriques, Luc Schindelholz, a présenté mercredi son nouvel ouvrage « La Boussole de l’humour ». Un guide permettant de mieux saisir les rouages du rire. Des ateliers sur la thématique sont également prévus.

Luc Schindelholz, le fondateur du projet Luc Schindelholz, le fondateur du projet "La Boussole de l'humour".

Sensibiliser le grand public aux enjeux de l’humour, c’est le défi que s’est lancé Luc Schindelholz, auteur satirique jurassien. Avec la création de son projet « La Boussole de l’humour », il souhaite proposer des ateliers destinés aux entreprises, aux clubs de sport ou encore aux écoles.

Luc Schindelholz veut offrir « une méthode qui permet à tout un chacun de comprendre les mécanismes de l’humour et de pouvoir l’utiliser sans blesser ». 

Il existe des outils pour être en mesure de mieux « lire » une situation sociale. Luc Schindelholz souhaite fournir cette grille de lecture au public afin d’éviter des maladresses.


« L’objectif n’est pas d’être plus drôle, mais plus conscient »

Le fondateur du média « La Torche 2.0 » nous confie l’une des raisons qui l’a poussé à se lancer dans l’écriture de ce guide : « Je me suis rendu compte que, durant toute ma vie, j’ai fait de l’humour sans avoir conscience que parfois ça pouvait blesser. » 

Son but, maintenant, c’est de « réparer » ces erreurs passées et d’éviter que d’autres les reproduisent.

« On ne fait pas une vanne pour blesser. L’objectif, c’est de créer une bonne ambiance », rappelle Luc Schindelholz. 

Il souhaite également, à travers ses ateliers, faire comprendre aux gens qu’ils ont le droit de dire « stop » à une remarque jugée désobligeante, le droit de ne pas rire à une blague mais aussi le droit d’en faire une. Prendre conscience que l’humour a un impact, c’est le leitmotiv du nouveau projet pédagogique nommé « La Boussole de l’humour ». /nje

Entretien complet avec Luc Schindelholz :

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Luc Schindelholz lors du lancement de son projet Luc Schindelholz lors du lancement de son projet "La Boussole de l'humour" mercredi à Delémont.


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