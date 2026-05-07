Le Jura voit son chômage poursuivre sa baisse en avril

En avril, le taux de chômage s’est établi à 4,7 %, enregistrant une baisse de 0,2 point par ...
Le Jura voit son chômage poursuivre sa baisse en avril

En avril, le taux de chômage s’est établi à 4,7 %, enregistrant une baisse de 0,2 point par rapport au mois de mars. Cela représente 102 chômeurs de moins qu’à la fin du mois précédent.

En l’espace d’un mois, le canton compte 102 chômeurs de moins, ce qui fait reculer le taux de chômage à 4,7 %. En l’espace d’un mois, le canton compte 102 chômeurs de moins, ce qui fait reculer le taux de chômage à 4,7 %.

Le marché de l’emploi continue de montrer des signes positifs dans le canton du Jura. À la fin du mois d’avril 2026, 2’631 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’ORP, dont 1’827 personnes au chômage. En l’espace d’un mois, le canton compte 102 chômeurs de moins, ce qui fait reculer le taux de chômage à 4,7 %, soit une baisse de 0,2 point par rapport à mars.

Cette amélioration touche une grande partie du territoire jurassien, même si des écarts subsistent entre les districts. Les Franches-Montagnes affichent le taux le plus bas avec 2,7 %, tandis que Moutier reste la région la plus touchée avec 6,5 %. Delémont et Porrentruy enregistrent respectivement des taux de 4,9 % et 4,6 %.

À l’échelle nationale, la tendance est également à la baisse. Le taux de chômage suisse s’établit à 3,0 % en avril 2026, en diminution de 0,1 point sur un mois. /comm-aca


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