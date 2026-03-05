Le taux de chômage en légère baisse dans le Jura

En février, le chômage s’est établi à 5,4%. Cela signifie que 2’709 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’ORP du Jura, dont 2’118 chômeurs. Cela représente une baisse de 0,1% comparé au mois dernier.

Le taux de chômage a reculé de 0,1% dans le Jura durant ce mois de février pour s’établir à 5,4%. Cela représente 2’709 demandeurs d’emploi, dont 2’118 chômeurs, soit 39 chômeurs en moins qu’à fin janvier.

On peut observer une variation mensuelle positive dans le secteur de la santé et des actions sociales, ainsi qu’une variation négative dans le secteur de l’horlogerie.

Au plan national, le taux de chômage reste inchangé par rapport à celui du mois de janvier, soit 3,2%. Sur l’ensemble du canton, le chômage se situe à 5,7% dans le district de Delémont, 5,3% dans celui de Porrentruy, 3,3% dans le district des Franches-Montagnes, et 7,6% dans celui de Moutier. /comm-rle


 

