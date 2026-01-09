Le chômage grimpe à 5,3% dans le Jura en décembre

Le taux de chômage jurassien a progressé de 0,2 point en un mois pour atteindre 5,3% à fin décembre, selon les dernières données de l’ORP, arrêtées au 22 décembre en raison d’une panne des systèmes de l’assurance-chômage.

En décembre, 1’895 chômeurs étaient inscrits auprès de l’ORP du Jura, soit 78 de plus qu’à fin novembre. (Photo d'illustration) En décembre, 1’895 chômeurs étaient inscrits auprès de l’ORP du Jura, soit 78 de plus qu’à fin novembre. (Photo d'illustration)

À fin décembre, 2’450 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’office régional de placement (ORP) du Jura, dont 1’895 chômeurs et 555 demandeurs d’emploi non chômeurs, selon les chiffres du chômage communiqués ce vendredi par le Canton du Jura. Le nombre de chômeurs a augmenté de 78 personnes par rapport à novembre, portant le taux de chômage à 5,3%, en hausse de 0,2 point sur un mois et de 0,3 point sur un an.

L’ensemble des demandeurs d’emploi suivis par l’ORP a progressé de 53 personnes en décembre et représente désormais 6,8% de la population active jurassienne. Durant le mois, 220 dossiers ont été ouverts et 169 fermés.

Sur l’ensemble de l’année 2025, le taux mensuel moyen de chômage s’est établi à 5%, correspondant à 1’807 personnes, tandis que celui des demandeurs d’emploi a atteint en moyenne 6,5%, soit 2’341 personnes.

Au niveau national, le taux de chômage s’élève à 3,1% en décembre, également en hausse de 0,2 point par rapport à novembre.

Concernant les réductions de l’horaire de travail (RHT), 120 entreprises jurassiennes étaient autorisées à y recourir en décembre, un chiffre en baisse par rapport à novembre (-6) mais nettement supérieur à celui enregistré un an plus tôt (+38). Le district de Moutier, rattaché au canton du Jura depuis le 1er janvier 2026, n’est pas encore inclus dans ces données. /comm-ero


