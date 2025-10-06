Chômage en baisse, mais RHT en hausse dans le Jura

Le taux de chômage a reculé de 0,1 point en septembre dans le canton du Jura, pour s’établir à 5% en fin de mois. Cela représente 10 chômeurs de moins qu’à la fin août.

Le taux de chômage chute de 0,1 point et s'établit à 5% en septembre dans le canton du Jura. (Photo d'illustration : archives) Le taux de chômage chute de 0,1 point et s'établit à 5% en septembre dans le canton du Jura. (Photo d'illustration : archives)

Le chômage continue de légèrement diminuer. En septembre, le taux s’est établi à 5% dans le canton du Jura, soit une baisse de 0,1 point par rapport à août. Cette évolution correspond à 10 chômeurs de moins, pour un total de 1’804 personnes sans emploi inscrites auprès de l’Office régional de placement (ORP) jurassien. Si l’on ajoute les demandeurs d’emploi non chômeurs, leur nombre s’élève à 2’322, soit 19 de plus qu’un mois auparavant. Cela représente 6,5% de la population active domiciliée dans le Jura, selon les chiffres du chômage communiqués ce lundi par le Canton du Jura.

Au cours du mois, l’ORP a ouvert 259 dossiers et en a fermé 244. En variation annuelle, le taux de chômage reste en hausse : +0,9 point par rapport à septembre 2024. Concernant les réductions de l’horaire de travail (RHT), 114 entreprises jurassiennes en ont bénéficié en septembre. C’est 19 de plus qu’en août, et 57 de plus qu’à la même période en 2024.

Dans le détail, le taux de chômage atteint 5,3% dans les districts de Delémont et de Porrentruy, et 3,2% dans celui des Franches-Montagnes. À l’échelle nationale, le taux de chômage reste stable à 2,8% en septembre, comme en août. /comm-ero


