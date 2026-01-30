Le Jura pas épargné par les problèmes de paiement des allocations chômage

Le Jura rencontre également des difficultés dans le paiement des allocations chômage. Le problème est général dans tout le pays depuis le début de l’année. En cause : la mise en place d’un nouveau système informatique par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). L’implémentation du programme a provoqué des bugs à répétition qui entravent le versement des indemnités chômage. « Le canton du Jura avait anticipé le changement sur le mois de décembre en traitant les dossiers en amont », indique le ministre de l’Économie, Stéphane Theurillat. Tous les assurés jurassiens ont ainsi pu être payés pour le mois en question. Stéphane Theurillat souligne que la caisse publique de chômage déploie « un nombre d’efforts colossal » pour assurer les paiements de janvier. Il évoque « un travail remarquable » mais estime que « quelques retards » seront néanmoins possibles même s’il est difficile de chiffrer le délai et le nombre de dossiers concernés. « S’il existe des cas de rigueur, des réflexions sont en cours pour trouver des solutions entre le Service de l’économie et de l’emploi (SEE), l’action sociale et la caisse publique de chômage », assure toutefois le ministre jurassien. Stéphane Theurillat ne cache pas, par ailleurs, que la situation engendrée par les problèmes informatiques au SECO le « dérange fortement parce que les conséquences ne sont pas négligeables ». « Lorsque nous serons revenus à une situation correcte, il faudra analyser avec le SECO ce qui aurait pu être fait autrement », conclut le ministre jurassien.