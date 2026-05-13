Spectacle floral printanier à JURASSICA

Un spectacle haut en couleur se dévoile au jardin botanique de Porrentruy. Les iris et les cactus ont entamé leur floraison, annonce JURASSICA ce mercredi. Plus de 180 variétés d’iris atteindront leur apogée ces prochains jours, avec des formes « élégantes et parfois surprenantes », détaille l’institution. Ces plantes représentent l’une des familles végétales les plus diversifiées et contribuent « largement » à l’attrait du jardin.

Les jardiniers s’occupent de ce patrimoine végétal depuis plus de cinquante ans, ce qui permet aux visiteurs de profiter de ce tableau floral durant plusieurs semaines. La collection est composée de variétés en provenance d’Europe et des États-Unis. Elle existe grâce à l’engagement de François Guenat, conservateur de 1966 à 1999. La serre aux cactus contient quant à elle de spécimens issus d’un don de Pierre Locuty, amateur et collectionneur éclairé, précise JURASSICA.

Les visiteurs curieux peuvent ainsi profiter des floraisons durant les prochaines semaines au jardin botanique de JURASSICA, qui propose des horaires étendus dans son parc jusqu’à 20h et jusqu’à la fin du mois de septembre. /comm-jad