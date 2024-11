Dans la quête fascinante d’une vie sur Mars

« Le but est de mieux connaître cette planète proche de nous et ses spécificités, comprendre pourquoi elle est inhabitable. On pourra toucher et expérimenter les choses, un Labo Mars sera aussi accessible quelques mercredis et dimanches (voir ci-dessous) pour réaliser différentes expériences avec un médiateur scientifique », explique Gaël Comment, collaborateur scientifique en charge de l’exposition.





Pourquoi il n'y a pas (ou plus) d'eau sur Mars ? L'expérience ci-dessous montre sous une cloche à vide que l'eau s'évapore lorsque la pression descend au même niveau que sur la planète rouge. Le genre d'expérience à découvrir au « Labo Mars » :