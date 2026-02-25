Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Cette trouvaille « exceptionnelle » a été rendue possible grâce à une collaboration sur le terrain avec l’Institut des Sciences Géologiques de l’Académie nationale des sciences d’Arménie. Collaboration qui justifie en partie le choix du nom : « Donner le nom d’Aznavour à cette espèce était une évidence pour nous. Il incarne un pont culturel fort entre l’Arménie et la Suisse, tout comme cette découverte est le fruit d’une collaboration entre ces pays. C’est une manière de saluer son héritage et de souligner la dimension humaine et internationale de la science », explique le directeur de JURASSICA Damien Becker.

La préparation et la restauration du spécimen, son étude et la publication des résultats ont été réalisées par l’équipe JURASSICA. La découverte réaffirme ainsi la capacité de l’institut basé à Porrentruy à « conduire de manière autonome des projets de recherche fondamentaux de haut niveau et à contribuer directement, sur la scène internationale, aux avancées majeures dans la compréhension de l’histoire évolutive du vivant. » Retrouvez tous les détails dans l'article publié par l’équipe de JURASSICA dans le Swiss Journal of Palaeontology. /comm-jad