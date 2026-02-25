Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

JURASSICA annonce ce mercredi la découverte d’une nouvelle espèce de daman fossile en Arménie ...
Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

JURASSICA annonce ce mercredi la découverte d’une nouvelle espèce de daman fossile en Arménie. Le choix du nom reflète la collaboration entre l’institut de Porrentruy et celui des Sciences Géologiques de l’Académie nationale d’Arménie ainsi que le lien culturel entre l’Arménie, la francophonie et la Suisse, incarné par le chanteur.

Un daman du Cap, Procavia capensis, (une espèce actuelle d'hyrax) dans son habitat naturel au Proche-Orient. (Photo : Davit Vasilyan) Un daman du Cap, Procavia capensis, (une espèce actuelle d'hyrax) dans son habitat naturel au Proche-Orient. (Photo : Davit Vasilyan)

Une nouvelle espèce fossile découverte en Arménie a été nommée en hommage à Charles Aznavour, annonce JURASSICA ce mercredi. Baptisé Armenohyrax aznavouriani, il s’agit d’un petit mammifère, le daman, aujourd’hui présent exclusivement en Afrique et au Moyen-Orient. Le fossile en question est un crâne daté de 3,3 millions d’années « remarquablement » bien conservé. Il a été mis au jour sur le site paléontologique de Jradzor, dans une région qui a été recouverte de coulées volcaniques il y a entre 3 et 4 millions d’années.


Vues latérales du crâne d’Armenohyrax aznavouriani découvert en Arménie. (Photo : JURASSICA) Vues latérales du crâne d’Armenohyrax aznavouriani découvert en Arménie. (Photo : JURASSICA)

Cette trouvaille « exceptionnelle » a été rendue possible grâce à une collaboration sur le terrain avec l’Institut des Sciences Géologiques de l’Académie nationale des sciences d’Arménie. Collaboration qui justifie en partie le choix du nom : « Donner le nom d’Aznavour à cette espèce était une évidence pour nous. Il incarne un pont culturel fort entre l’Arménie et la Suisse, tout comme cette découverte est le fruit d’une collaboration entre ces pays. C’est une manière de saluer son héritage et de souligner la dimension humaine et internationale de la science », explique le directeur de JURASSICA Damien Becker.

La préparation et la restauration du spécimen, son étude et la publication des résultats ont été réalisées par l’équipe JURASSICA. La découverte réaffirme ainsi la capacité de l’institut basé à Porrentruy à « conduire de manière autonome des projets de recherche fondamentaux de haut niveau et à contribuer directement, sur la scène internationale, aux avancées majeures dans la compréhension de l’histoire évolutive du vivant. » Retrouvez tous les détails dans l'article publié par l’équipe de JURASSICA dans le Swiss Journal of Palaeontology. /comm-jad


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le Parlement en bref

Le Parlement en bref

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:03

Willemin-Macodel s’implante en Espagne

Willemin-Macodel s’implante en Espagne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:00

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:55

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:48

Articles les plus lus

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:24

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:48

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Vers un système de communication numérique dans les écoles jurassiennes

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:55

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:22

Le Gouvernement justifie sa prise de position sur l’initiative SSR

Le Gouvernement justifie sa prise de position sur l’initiative SSR

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:19

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Des mesures pour faire face à la détresse paysanne

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:24

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

L’écriture liée restera obligatoire dans le Jura

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 12:48

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Une nouvelle espèce nommée en hommage à Aznavour

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 13:22