Le Centre de recherche et de conservation prend forme

Le nouveau Centre de recherche et de conservation a fière allure. Le bâtiment, qui se trouve à côté du Jurassica Museum à Porrentruy, est désormais hors d’eau. Il va accueillir dès le milieu de l’année prochaine au sous-sol une partie des collections de paléontologie, d’archéologie et de sciences naturelles du canton du Jura. Les trois étages seront eux destinés aux bureaux, salle de cours et bibliothèque des collaborateurs de Jurassica et de l’Office cantonal de la culture. Les autorités cantonales pourront ainsi consacrer la villa Beucler à l’aspect muséal.





Visite de chantier

La construction du nouveau centre est budgétisée à 5,2 millions de francs, hors honoraires. C’est le projet « Origine » du bureau FPA (Figueiredo Pena Amos Architectes à Meyrin) qui a été choisi. Les deux architectes Lucas Amos et Luis Pena nous ont guidés à travers le bâtiment qui est construit autour d’un imposant escalier et ses coursives. Le canton avait demandé la mise en valeur du bois. C’est chose faite. « Toute la charpente en bois va rester visible », indique Lucas Amos. « On a développé un projet en bois suisse et jurassien, si possible, c’était un défi et un élément d’enrichissement du projet », relève Luis Pena. Les espaces seront délimités par des vitres donnant ainsi la possibilité de voir ce qui se passe dans les salles sans déranger les professionnels. Au rez-de-chaussée et premier étage, les fenêtres sont rares, alors qu’elles cerclent l’ensemble du deuxième étage. Luis Pena explique que « l’idée était de transmettre à travers l’image bâtiment la fonction de stockage, de garder les collections et donc un coffre ».