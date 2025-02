À la découverte de la partie conservation du CRC

C’est un bijou qui est à visiter tout ce week-end. Le Centre de recherche et de conservation a été inauguré vendredi soir. Le bâtiment, situé à Porrentruy sur la route de Fontenais, se trouve à côté de la Villa Beucler, qui abrite le musée Jurassica. L’institution partage d’ailleurs ces nouveaux locaux avec la section d’archéologie et de la paléontologie du canton du Jura. L’infrastructure est « dédiée à la préservation, à l’étude et à la valorisation des collections paléontologiques, archéologiques et de sciences naturelles du Canton du Jura », selon le communiqué de presse.

Si les étages supérieurs sont lumineux et disposent de belles installations pour les missions de ces deux locataires, la partie « conservation » est quant à elle principalement en sous-sol. Le CRC dispose de dépôts qui abritent, notamment, près d’un million d’objets provenant des fouilles jurassiennes archéologiques et paléontologiques, essentiellement en lien avec la construction de l’A16.





Un sous-sol sous contrôle

Céline Robert-Charrue Linder nous accompagne pour cette visite sous terre. Dans un espace fait de béton, la luminosité, l’humidité et la température sont sous contrôle pour éviter que les objets conservés ne s’altèrent. L’accès est aussi sécurisé « pour des raisons de pièces patrimoniales d’importance ». L’archéologue cantonale nous dévoile l’espace dédié à son domaine.