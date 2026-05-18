Le FC Courchapoix reçoit le soutien de l’assemblée communale pour sa buvette

Réunis en assemblée communale extraordinaire lundi soir, les citoyens ont approuvé le crédit de 90'000 francs demandé par le club pour la mise aux normes du site. Ils ont refusé la variante du Conseil communal à 14'000 francs.
Pari réussi pour le FC Courchapoix. Le club de football qui a poussé les autorités à organiser une assemblée communale extraordinaire lundi soir a été suivi par les citoyens pour la rénovation de sa buvette. La séance a réuni 118 ayants droit, une affluence particulièrement élevée au regard des 400 habitants que compte la commune. Les citoyens présents ont ainsi validé le crédit de 90'000 francs demandé par le FC pour le raccordement du site aux eaux usées, l’adaptation de l’accès aux toilettes et la réfection du toit de la buvette. Le Conseil communal ne voulait pas dépasser les 14'000 francs. Sa proposition a été repoussée, tout comme celle de l’ancien maire, Louis-Joseph Fleury, visant à reporter le point et à créer une commission d’étude. Au final, l’assemblée a préféré la variante du club à une majorité évidente.
Les discussions ont été nourries durant près de deux heures. Certains citoyens ont insisté sur le rôle social important joué par la buvette. D’autres ont estimé que le crédit de 90'000 francs était susceptible de créer des inégalités envers les autres clubs de la commune. La vice-maire, Mélanie Beuret, a aussi pointé un manque de précisions sur les détails du projet et un certain flou en ce qui concerne le financement et la responsabilité liés à ces travaux, sachant que le FC Courchapoix est propriétaire de la buvette et bénéficie d’un droit de superficie sur le terrain de la part de la bourgeoisie.
Un groupe de travail à créer
La maire prend acte de la décision. « L’assemblée a tranché et nous allons travailler sur ce crédit », nous a confié Céline Jaussi. Cette dernière appelle toutefois à la mise en place d’un groupe de travail pour que les différentes parties travaillent ensemble sur ce projet. En ce qui concerne l’enveloppe de 90'000 francs, la maire indique que la commune devra faire un crédit. Quant à savoir si une hausse de la quotité d’impôt sera nécessaire, elle estime qu’il est trop tôt pour se prononcer.
Céline Jaussi : « L’outil démocratique a fait foi. »
De son côté, le président du FC Courchapoix s’est montré satisfait du résultat. « Ça fait plaisir. On a vu qu’il y a une mobilisation importante des gens du village parce que c’est un lieu social important qui leur tient à cœur », nous a expliqué Grégory Monnier. Le responsable se dit prêt à se mettre autour de la table avec la commune.
Grégory Monnier : « Les citoyens ont envie que ce site soit aux normes et que ces travaux soient réalisés. »
Selon le FC Courchapoix, le coût total des travaux devrait atteindre 110'000 francs, mais le club se dit en mesure de financer le projet à hauteur de 20'000 francs grâce à l’investissement bénévole de ses joueurs et de ses membres. /alr