Le FC Courchapoix reçoit le soutien de l’assemblée communale pour sa buvette

Pari réussi pour le FC Courchapoix. Le club de football qui a poussé les autorités à organiser une assemblée communale extraordinaire lundi soir a été suivi par les citoyens pour la rénovation de sa buvette. La séance a réuni 118 ayants droit, une affluence particulièrement élevée au regard des 400 habitants que compte la commune. Les citoyens présents ont ainsi validé le crédit de 90'000 francs demandé par le FC pour le raccordement du site aux eaux usées, l’adaptation de l’accès aux toilettes et la réfection du toit de la buvette. Le Conseil communal ne voulait pas dépasser les 14'000 francs. Sa proposition a été repoussée, tout comme celle de l’ancien maire, Louis-Joseph Fleury, visant à reporter le point et à créer une commission d’étude. Au final, l’assemblée a préféré la variante du club à une majorité évidente.

Les discussions ont été nourries durant près de deux heures. Certains citoyens ont insisté sur le rôle social important joué par la buvette. D’autres ont estimé que le crédit de 90'000 francs était susceptible de créer des inégalités envers les autres clubs de la commune. La vice-maire, Mélanie Beuret, a aussi pointé un manque de précisions sur les détails du projet et un certain flou en ce qui concerne le financement et la responsabilité liés à ces travaux, sachant que le FC Courchapoix est propriétaire de la buvette et bénéficie d’un droit de superficie sur le terrain de la part de la bourgeoisie.





Un groupe de travail à créer

La maire prend acte de la décision. « L’assemblée a tranché et nous allons travailler sur ce crédit », nous a confié Céline Jaussi. Cette dernière appelle toutefois à la mise en place d’un groupe de travail pour que les différentes parties travaillent ensemble sur ce projet. En ce qui concerne l’enveloppe de 90'000 francs, la maire indique que la commune devra faire un crédit. Quant à savoir si une hausse de la quotité d’impôt sera nécessaire, elle estime qu’il est trop tôt pour se prononcer.