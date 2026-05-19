Les feux sont au vert pour le pavillon Jura-24. Aucune opposition à son implantation n’est parvenue à la Municipalité de Porrentruy à l’échéance du délai fixé au 18 mai. Le bâtiment fabriqué en bois bostryché sera monté et aménagé à côté de la patinoire durant l’été. Il sera géré par la société Voyeboeuf District SA qui veut mettre son pavillon à disposition du HC Ajoie pour la reprise du championnat de National League le 15 septembre. /rce
Pas d’opposition au pavillon Jura-24
Le bâtiment en bois pourra bien être érigé et aménagé à côté de la patinoire de Porrentruy ...
RFJ
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