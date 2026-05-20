Le Parlement en bref

Accepté en première lecture, par 32 voix contre 6 et 21 abstentions, la modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (répartition des départements pour la législature 2026-2030).

Refusé par 41 voix contre 16 et 2 abstention, le postulat de l’ancienne députée Sandra Nobs (PLR) et consorts, intitulée « Une classe de référence spécialisée par cercle scolaire primaire pour les élèves à besoins particuliers ».

Accepté en première lecture, par 55 voix contre 0 et 0 abstention, la modification du décret concernant le service dentaire scolaire.