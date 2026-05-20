Le Parlement en bref

Les décisions du législatif cantonal du mercredi 20 mai 2026.
Le Parlement en bref

Les décisions du législatif cantonal du mercredi 20 mai 2026.

Les décisions du Parlement jurassien de ce mercredi sont à retrouver ci-dessous. (Photo : Georges Henz). Les décisions du Parlement jurassien de ce mercredi sont à retrouver ci-dessous. (Photo : Georges Henz).

Dans sa séance du mercredi 20 mai 2026, le Parlement jurassien a :


 

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