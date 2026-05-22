L’initiative populaire sur les crèches est conforme

Le Gouvernement jurassien a validé le texte du Parti socialiste qui demande une place dans ...
L’initiative populaire sur les crèches est conforme

Le Gouvernement jurassien a validé le texte du Parti socialiste qui demande une place dans une structure d’accueil pour chaque Jurassien. Le texte passe dans les mains du Parlement désormais.

Le nombre de places en crèche augmentera si l'initiative est acceptée. (Photo : archives) Le nombre de places en crèche augmentera si l'initiative est acceptée. (Photo : archives)

L’initiative pour plus de places en crèches a reçu le feu vert du Gouvernement jurassien. Il appartient désormais au Parlement de se prononcer sur la validité du texte dans un délai de six mois. L’initiative populaire « Impliquer les entreprises dans les structures d’accueil de l’enfance : Un avenir assuré pour les familles jurassiennes » a été déposée en février par le Parti socialiste jurassien munie de 2'500 signatures. Dans son message publié vendredi, le Gouvernement constate la conformité au droit supérieur, l’unité de la matière et le principe de l’exécutabilité. /rce


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