L’initiative populaire sur les crèches est conforme

L’initiative pour plus de places en crèches a reçu le feu vert du Gouvernement jurassien. Il appartient désormais au Parlement de se prononcer sur la validité du texte dans un délai de six mois. L’initiative populaire « Impliquer les entreprises dans les structures d’accueil de l’enfance : Un avenir assuré pour les familles jurassiennes » a été déposée en février par le Parti socialiste jurassien munie de 2'500 signatures. Dans son message publié vendredi, le Gouvernement constate la conformité au droit supérieur, l’unité de la matière et le principe de l’exécutabilité. /rce