Il y a 50 ans, la décisive rencontre discrète

Une plaquette posée et un sapin planté en signe de mémoire et de reconnaissance. Par ces actes ...
Il y a 50 ans, la décisive rencontre discrète

Une plaquette posée et un sapin planté en signe de mémoire et de reconnaissance. Par ces actes symboliques, le GLM a marqué samedi le rachat des terres convoitées par l’armée pour y implanter une place d’armes aux Franches-Montagnes.

Les actuels responsables du GLM posent devant la nouvelle plaquette et le sapin, juste avant qu’il ne soit planté. Les actuels responsables du GLM posent devant la nouvelle plaquette et le sapin, juste avant qu’il ne soit planté.

Le 4 juin 1976, les maires et secrétaires communaux des Genevez, Lajoux et Montfaucon rencontrent sous un sapin du Bois-Rebetez des représentants de la Confédération. Objectif : finaliser en toute discrétion l’acte de vente, ou plutôt, de rachat par les communes francs-montagnardes des terres convoitées par l’armée. Bostryché mais toujours debout, le sapin en question fait mémoire de ce rendez-vous. « Ce jour-là a été un moment essentiel dans la sauvegarde des Franches-Montagnes », estime Jean-René Brahier, gérant du GLM depuis 36 ans.

Ce samedi matin, une cinquantaine de personnes ont assisté à un moment symbolique fort mis sur pied par le syndicat GLM (Les Genevez-Lajoux-Montfaucon), qui gère ces 5 fermes et 289 hectares depuis l’entrée en souveraineté du canton du Jura. Sur le pâturage du Bois-Rebetez et en présence des différents fermiers, une plaque commémorative a été posée sur une pierre auprès de laquelle un sapin a été planté. « Soyons conscients que sans la détermination de beaucoup de personnes, nous ne serions pas parvenus à garder notre beau coin de pays », a déclaré Théo Gerber, enfant de ces terres et actuel président du GLM, qui a adressé ses « sincères remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à cette lutte ».

Jean-René Brahier : « Ce 4 juin 1976 a été essentiel pour la sauvegarde des Franches-Montagnes. »

Ecouter le son

Le GLM organisera encore deux évènements pour commémorer ce moment qui a mis un terme définitif à l’Affaire de la Place d’armes. Une exposition pour le public et surtout les écoles se tiendra début novembre aux Genevez et un banquet officiel à Lajoux le 30 décembre, soit 50 ans jour pour jour après la signature de l’acte de vente. /clo


 

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