Il y a 50 ans, la décisive rencontre discrète

Le 4 juin 1976, les maires et secrétaires communaux des Genevez, Lajoux et Montfaucon rencontrent sous un sapin du Bois-Rebetez des représentants de la Confédération. Objectif : finaliser en toute discrétion l’acte de vente, ou plutôt, de rachat par les communes francs-montagnardes des terres convoitées par l’armée. Bostryché mais toujours debout, le sapin en question fait mémoire de ce rendez-vous. « Ce jour-là a été un moment essentiel dans la sauvegarde des Franches-Montagnes », estime Jean-René Brahier, gérant du GLM depuis 36 ans.

Ce samedi matin, une cinquantaine de personnes ont assisté à un moment symbolique fort mis sur pied par le syndicat GLM (Les Genevez-Lajoux-Montfaucon), qui gère ces 5 fermes et 289 hectares depuis l’entrée en souveraineté du canton du Jura. Sur le pâturage du Bois-Rebetez et en présence des différents fermiers, une plaque commémorative a été posée sur une pierre auprès de laquelle un sapin a été planté. « Soyons conscients que sans la détermination de beaucoup de personnes, nous ne serions pas parvenus à garder notre beau coin de pays », a déclaré Théo Gerber, enfant de ces terres et actuel président du GLM, qui a adressé ses « sincères remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à cette lutte ».