Le Conseil général de Haute-Sorne accepte finalement la création de nouveaux postes

L’exécutif de la commune a accepté lundi soir, par 29 voix contre une, la création de 1,9 ...
Le Conseil général de Haute-Sorne accepte finalement la création de nouveaux postes

L’exécutif de la commune a accepté lundi soir, par 29 voix contre une, la création de 1,9 poste d’employés communaux de durée indéterminée ainsi que la transformation de 1,5 EPT en contrat à durée indéterminée.

L'administration communale de Haute-Sorne comptera 3,4 EPT supplémentaire. L'administration communale de Haute-Sorne comptera 3,4 EPT supplémentaire.

Un message légèrement revu permettra la création de nouveaux postes au sein de l’administration communale de Haute-Sorne. Le Conseil général de la commune mixte a accepté lundi à Undervelier, par 29 voix contre une, la création de 1,9 poste d’employés communaux de durée indéterminée ainsi que la transformation de 1,5 EPT en contrat à durée indéterminée. L’augmentation des effectifs de l’administration de 3,4 EPT entrera encore en vigueur cette année.

L’entrée en matière du projet avait, dans un premier temps, été refusée lors de la dernière séance de l’exécutif. Le Conseil communal a ainsi revu sa copie. Il a « redonné une meilleure vision du message », explique le maire Eric Dobler. Un organigramme montrant la vision de la commune a notamment été ajouté.


Une décision jugée nécessaire

Quelques réserves ont été émises par certains partis lors des débats mardi. La reformulation du message a toutefois permis de « remettre les pendules à l’heure » selon la cheffe de groupe de Haute-Sorne Avenir Sylvaine Eschmann. L’habitante de Bassecourt estime encore qu’il fallait accepter le message « pour le bien de l’administration. »

Sylvaine Eschmann : « Ça a permis de remettre les pendules à l’heure. »

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La réflexion conduira notamment à une fusion des anciens services techniques et de l’urbanisme, afin de constituer un nouveau service intitulé Service de l’urbanisme, de l’environnement et des infrastructures. Richard Hulmann, actuel chef du service de l'urbanisme, des bâtiments et de l'environnement, encourage cette décision : « Je pourrai notamment augmenter mon pourcentage dédié à la gestion des bâtiments. C’est actuellement compliqué ». Le message prévoit également la création d’un EPT pour le secteur environnement.

Richard Hulmann : « On pourra répondre à une demande de la population. »

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La décision prise par le Conseil général devrait entraîner une augmentation de 225'000 francs de charges annuelles supplémentaires, ce qui représente 0,7% du budget de la commune. /fwo


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