Un nouveau visage pour les rues du Colonel Hoffmeyer et de l’Abbé Monnin à Bassecourt

Les deux rues situées au centre du village de la commune de Haute-Sorne subiront une cure de ...
Un nouveau visage pour les rues du Colonel Hoffmeyer et de l’Abbé Monnin à Bassecourt

Les deux rues situées au centre du village de la commune de Haute-Sorne subiront une cure de jouvence l’année prochaine. Le Conseil général a accepté un crédit de 1'950'000 francs pour ces travaux.

La rue du colonel Hoffmeyer à Bassecourt prendra un coup de neuf l'année prochaine. La rue du colonel Hoffmeyer à Bassecourt prendra un coup de neuf l'année prochaine.

Le Conseil général de Haute-Sorne valide un crédit pour le réaménagement de la traversée de Bassecourt. Lors d’une séance à Undervelier lundi soir, il a accepté à l’unanimité un montant de 1'950'000 francs pour la réalisation des travaux des rues du Colonel Hoffmeyer et de l’Abbé Monnin au centre du village vadais. Le Service cantonal des infrastructures, propriétaire de la chaussée, a décidé d’entreprendre la réfection complète de la couche de roulement l’année prochaine. La commune en profitera pour remettre préalablement à neuf les réseaux souterrains.

Les interventions financées par la commune comprennent notamment les conduites d’eau potable, les collecteurs d’eaux usées et claires. Elles permettront ainsi de prévenir « d’éventuelles défaillances à court ou moyen terme ». La commune saisit également l’opportunité de ces travaux pour procéder à une augmentation des aménagements de surface. Les trottoirs seront refaits, les arrêts de bus modernisés, la sécurité et l’attractivité du secteur seront finalement améliorés.


Des coûts conséquents

Ces modifications font rapidement augmenter le crédit demandé au Conseil général. « La réfection des eaux usées coûte très cher. C’est profond et ce sont de grandes conduites », explique le conseiller communal en charge des travaux publics Frédéric Juillerat. Le « gros morceau » est effectivement devisé à un million de francs.

Frédéric Juillerat : « On n’avait pas tellement le choix de le faire. »

Ecouter le son

Ces travaux conséquents devraient démarrer en février de l’année prochaine. Ils se termineront au mois d’octobre 2027. « Il y aura des conséquences pour les usagers de la route avec des feux de signalisation pendant plusieurs mois », prévient Frédéric Juillerat. /fwo

Les décisions du Conseil générale de ce lundi 8 juin :


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