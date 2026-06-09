Un nouveau visage pour les rues du Colonel Hoffmeyer et de l’Abbé Monnin à Bassecourt

Le Conseil général de Haute-Sorne valide un crédit pour le réaménagement de la traversée de Bassecourt. Lors d’une séance à Undervelier lundi soir, il a accepté à l’unanimité un montant de 1'950'000 francs pour la réalisation des travaux des rues du Colonel Hoffmeyer et de l’Abbé Monnin au centre du village vadais. Le Service cantonal des infrastructures, propriétaire de la chaussée, a décidé d’entreprendre la réfection complète de la couche de roulement l’année prochaine. La commune en profitera pour remettre préalablement à neuf les réseaux souterrains.
Les interventions financées par la commune comprennent notamment les conduites d’eau potable, les collecteurs d’eaux usées et claires. Elles permettront ainsi de prévenir « d’éventuelles défaillances à court ou moyen terme ». La commune saisit également l’opportunité de ces travaux pour procéder à une augmentation des aménagements de surface. Les trottoirs seront refaits, les arrêts de bus modernisés, la sécurité et l’attractivité du secteur seront finalement améliorés.
Des coûts conséquents
Ces modifications font rapidement augmenter le crédit demandé au Conseil général. « La réfection des eaux usées coûte très cher. C’est profond et ce sont de grandes conduites », explique le conseiller communal en charge des travaux publics Frédéric Juillerat. Le « gros morceau » est effectivement devisé à un million de francs.
Frédéric Juillerat : « On n’avait pas tellement le choix de le faire. »
Ces travaux conséquents devraient démarrer en février de l’année prochaine. Ils se termineront au mois d’octobre 2027. « Il y aura des conséquences pour les usagers de la route avec des feux de signalisation pendant plusieurs mois », prévient Frédéric Juillerat. /fwo
Les décisions du Conseil générale de ce lundi 8 juin :
- Approbation des comptes communaux 2025 de la Commune mixte de Haute-Sorne et des comptes bourgeois des Bourgeoisies de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier et Soulce.
Approbation de la création de 1.9 postes d'employés communaux de durée indéterminée (EPT) ainsi que la transformation de 1.5 EPT en contrat à durée indéterminée (CDI).
Approbation du nouveau règlement d’organisation et d’administration de la Commune mixte de Haute-Sorne (ROAC) et de la modification de l’article 28 du règlement sur les élections communales (passage de 9 à 7 membres du Conseil communal).
Approbation du taux de subventionnement communal à 7.5% pour un montant d’environ CHF 522'000.- , de l’adhésion de la commune au Syndicat d’amélioration foncière (SAF) de Soulce-Undervelier et de la ratification de l’adhésion des bourgeoisies de Soulce et Courfaivre au Syndicat d’amélioration foncière (SAF) de Soulce-Undervelier.
Approbation d’un crédit de CHF 215’000.- pour la réfection de la toiture sud de l'Ecole secondaire de la Haute-Sorne.
Approbation des nouveaux statuts du Syndicat de la Communauté de l'Ecole secondaire de la Haute-Sorne.