Un nouveau visage pour les rues du Colonel Hoffmeyer et de l’Abbé Monnin à Bassecourt

Le Conseil général de Haute-Sorne valide un crédit pour le réaménagement de la traversée de Bassecourt. Lors d’une séance à Undervelier lundi soir, il a accepté à l’unanimité un montant de 1'950'000 francs pour la réalisation des travaux des rues du Colonel Hoffmeyer et de l’Abbé Monnin au centre du village vadais. Le Service cantonal des infrastructures, propriétaire de la chaussée, a décidé d’entreprendre la réfection complète de la couche de roulement l’année prochaine. La commune en profitera pour remettre préalablement à neuf les réseaux souterrains.

Les interventions financées par la commune comprennent notamment les conduites d’eau potable, les collecteurs d’eaux usées et claires. Elles permettront ainsi de prévenir « d’éventuelles défaillances à court ou moyen terme ». La commune saisit également l’opportunité de ces travaux pour procéder à une augmentation des aménagements de surface. Les trottoirs seront refaits, les arrêts de bus modernisés, la sécurité et l’attractivité du secteur seront finalement améliorés.





Des coûts conséquents

Ces modifications font rapidement augmenter le crédit demandé au Conseil général. « La réfection des eaux usées coûte très cher. C’est profond et ce sont de grandes conduites », explique le conseiller communal en charge des travaux publics Frédéric Juillerat. Le « gros morceau » est effectivement devisé à un million de francs.