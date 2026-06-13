Des médecins s’expriment sur le projet de McDonald’s à Porrentruy

L’Association des médecins de famille et de l’enfance Jura critique l’arrivée de la chaîne ...
Des médecins s’expriment sur le projet de McDonald’s à Porrentruy

L’Association des médecins de famille et de l’enfance Jura critique l’arrivée de la chaîne de fast-food dans la cité bruntrutaine.

Le projet de McDonald's à Porrentruy fait réagir des médecins (Photo libre de droits). Le projet de McDonald's à Porrentruy fait réagir des médecins (Photo libre de droits).

Le projet d’implantation d’un McDonald’s à Porrentruy continue à faire parler. L’Association des médecins de famille et de l’enfance Jura s’est fendue vendredi soir d’un communiqué sur le sujet. Elle estime que « l’arrivée d’un fast-food en Ajoie fait planer une menace sur la santé de la jeune population ». L’organisation indique qu’il existe « très clairement un lien entre la consommation répétée de nourriture proposée dans les commerces d’alimentation rapide et des maladies chroniques, y compris chez les jeunes ». Elle cite notamment l’obésité, la résistance à l’insuline, le diabète et l’hypertension. Elle rappelle aussi qu’un enfant sur sept était en surpoids ou obèse en Suisse en 2023 chez les 6-12 ans. L’Association des médecins de famille et de l’enfance Jura plaide pour une autre solution qui passerait par les commerçants locaux. Elle suggère ainsi de « saisir l’opportunité d’être innovant en proposant une alternative saine, durable et qui privilégie le circuit-court ». /comm-fco 


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