Un projet qui concerne l’eau devra repasser devant l’assemblée communale de Soubey

L’assemblée communale de Soubey devra se prononcer une nouvelle fois sur le projet de renouvellement des conduites d’eau potable et de l’interconnexion avec le Clos du Doubs. Le juge administratif a cassé, à la suite d’un recours, le refus d’un crédit de 1,2 million de francs en avril dernier par les citoyens. La décision a été annoncée vendredi soir lors de l’assemblée communale qui devra donc statuer une seconde fois lors d’une prochaine réunion. Les citoyens de Soubey ont, par ailleurs, accepté vendredi soir de donner compétence au Conseil communal de procéder à la vente de l’école « Les Chancelles 40B ». Un contrat de rachat doit être signé prochainement avec une société immobilière. Un sondage sera, enfin, envoyé à tous les ménages pour savoir si la commune doit reprendre le projet de cabane forestière puisque la Société d’embellissement n’est plus en mesure de l’assumer. /comm-fco

