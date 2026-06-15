Jura Tourisme mise sur le « lâcher prise »

L’institution s’est dotée d’une nouvelle ligne de communication qui vise à promouvoir le Jura ...
Jura Tourisme mise sur le « lâcher prise »

L’institution s’est dotée d’une nouvelle ligne de communication qui vise à promouvoir le Jura comme une destination phare au niveau du bien-vivre et de l’authenticité.

Jura Tourisme entend positionner le canton comme une destination du bien-vivre et du lâcher prise. (Photo : Jura Tourisme) Jura Tourisme entend positionner le canton comme une destination du bien-vivre et du lâcher prise. (Photo : Jura Tourisme)

Jura Tourisme compte sur sa nouvelle ligne de communication pour valoriser le côté authentique et apaisant de la région. Le sujet a été abordé ce lundi après-midi lors de l’assemblée générale 2025 de l’institution qui s’est tenue au Raiffeisen Parc à Delémont. La nouvelle ligne de communication créée l’an dernier s’articule autour du slogan : « Lâchez prise ». Elle entend positionner le Jura comme une destination phare du bien-vivre, de l’authenticité, de la rencontre humaine et de la mobilité douce, loin de l’agitation et de l’hyperconnexion. La campagne a notamment été activée en juin dernier dans la gare centrale de Zürich à l’occasion d’une manifestation sportive, en l’occurrence les championnats de Suisse de basketball à trois contre trois. « Nous sommes allés sur place avec du personnel faussement médical pour distribuer des ordonnances destinées à se détresser et que les gens viennent passer un séjour dans le canton du Jura », raconte le directeur de Jura Tourisme. Guillaume Lachat précise que d’autres actions ont été menées et que la nouvelle ligne marketing est appelée à se décliner sur tous les supports de Jura Tourisme ainsi que chez les différents prestataires. L’idée vise à profiler le Jura comme une destination « de luxe » mais pas au niveau financier de l’expression. « Aujourd’hui, le luxe c’est plutôt de l’espace, du temps et une bonne discussion avec des locaux, des activités authentiques, le bruit de la nature », souligne le directeur de Jura Tourisme.

Guillaume Lachat : « Le message, c’est de dire de venir dans le Jura pour vous déstresser. »

Ecouter le son

Jura Tourisme souhaite stabiliser, voire augmenter le nombre de nuitées touristiques durant l’année en cours. Le chiffre a baissé de 4,2% l’an dernier par rapport à 2024 pour se situer à 324'273 unités, selon les données publiées en février dernier. Il s’agit du deuxième recul annuel consécutif. Les comptes 2025 de Jura Tourisme ont été approuvés ce lundi et présentent un déficit de 18'676 francs mais qui est moins important que prévu. Le budget 2026 table sur un résultat à l’équilibre. À noter encore que l’assemblée générale de Jura Tourisme a également validé ce lundi les nominations de Nicolas Maître et de Clément Piquerez au sein de son comité. /comm-fco


 

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