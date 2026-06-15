Jura Tourisme mise sur le « lâcher prise »

Jura Tourisme compte sur sa nouvelle ligne de communication pour valoriser le côté authentique et apaisant de la région. Le sujet a été abordé ce lundi après-midi lors de l’assemblée générale 2025 de l’institution qui s’est tenue au Raiffeisen Parc à Delémont. La nouvelle ligne de communication créée l’an dernier s’articule autour du slogan : « Lâchez prise ». Elle entend positionner le Jura comme une destination phare du bien-vivre, de l’authenticité, de la rencontre humaine et de la mobilité douce, loin de l’agitation et de l’hyperconnexion. La campagne a notamment été activée en juin dernier dans la gare centrale de Zürich à l’occasion d’une manifestation sportive, en l’occurrence les championnats de Suisse de basketball à trois contre trois. « Nous sommes allés sur place avec du personnel faussement médical pour distribuer des ordonnances destinées à se détresser et que les gens viennent passer un séjour dans le canton du Jura », raconte le directeur de Jura Tourisme. Guillaume Lachat précise que d’autres actions ont été menées et que la nouvelle ligne marketing est appelée à se décliner sur tous les supports de Jura Tourisme ainsi que chez les différents prestataires. L’idée vise à profiler le Jura comme une destination « de luxe » mais pas au niveau financier de l’expression. « Aujourd’hui, le luxe c’est plutôt de l’espace, du temps et une bonne discussion avec des locaux, des activités authentiques, le bruit de la nature », souligne le directeur de Jura Tourisme.