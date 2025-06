Les acteurs touristiques bataillent avec l’intelligence artificielle

Faire apparaitre l’Arc jurassien en tête des propositions formulées par l’intelligence artificielle (IA) : la faîtière touristique Jura & Trois Lacs s’est saisie de ce défi et travaille au référencement de ses destinations par ces nouveaux agents touristiques virtuels. « Nous travaillons au référencement des informations de notre site pour qu’elles apparaissent en premier dans les requêtes qui sont menées sur ces moteurs de recherche ou ces intelligences artificielles », explique Jérôme Longaretti, le directeur de Jura & Trois Lacs.

Pour s’entrainer, les intelligences artificielles doivent ingurgiter une quantité massive de données. Les acteurs touristiques cherchent donc à comprendre quels contenus et formats sont mis en valeur par l’IA, afin que leurs destinations se distinguent parmi la masse d’autres propositions concurrentes. C’est dans cette optique que Jura & Trois Lacs œuvre à améliorer son référencement sur Bing, le moteur de recherche propriété de Microsoft.





Bing, un tremplin vers Chat GPT ?

« D’après nos informations, Bing est principalement utilisé par les outils d’IA générative tel que Chat GPT », remarque Julien Christe, le responsable digital de Jura & Trois Lacs. « Nous avons donc décidé d’analyser le référencement de nos contenus sur ce moteur de recherche. » En clair, il semblerait que mieux un site est référencé sur Bing, plus ses pages sont reprises dans les résultats proposés par Chat GPT lorsqu’il fournit une réponse à un internaute. Une information importante pour Jura & Trois Lacs, même si Julien Christe relève que le fonctionnement précis de l’IA demeure opaque.





L’IA pénalise l’IA

Autre axe exploité pour améliorer le référencement des destinations de l’Arc jurassien : humaniser le style d’écriture. En effet, il semblerait que les intelligences artificielles offrent un moins bon référencement aux contenus eux-mêmes générés par IA. Jura & Trois Lacs s’est donc adapté : « Bien que nous utilisions l’IA pour nous aider dans la création de contenus, des collaborateurs vont retravailler ces textes-là pour leur donner un côté plus authentique et plus précis », indique son directeur, Jérôme Longaretti.

Humaniser son écriture, la démarche serait aussi payante pour apparaitre dans les premiers résultats sur Google. Il semble lui aussi défavoriser les contenus artificiels. Les acteurs touristiques doivent donc veiller à leur référencement sur tous les fronts, puisque Google demeure la première source de trafic vers les pages des destinations de l’Arc jurassien. /jti