Les nuitées touristiques en recul dans le Jura

Les nuitées touristiques ont connu une baisse l’an dernier dans le canton du Jura. Elles ont atteint 324'273 unités, soit une diminution de 4,2%. La tendance est inverse au niveau national avec une hausse de 2,6% et un nouveau record à la clef. Jura Tourisme évoque « un recul modéré » dans la région et estime que le résultat ne constitue pas une surprise. L’organisme indique que « le climat économique a impacté le secteur du tourisme » dans le Jura mais relève que le niveau reste toujours supérieur à la période qui a précédé la pandémie de Covid-19.

Jura Tourisme souligne que les incertitudes économiques et géopolitiques ont affecté le tourisme régional, en particulier le secteur hôtelier. Le nombre de nuitées a reculé dans ce segment de 5,3%. Le manque de visibilité et de stabilité a freiné la reprise du tourisme d’affaires. Les hôtels n’ont pas pu compenser pleinement le recul par une hausse de la fréquentation liée aux séjours de loisirs qui a aussi été affectée, sans compter l’impact du franc fort. Le segment des hébergements collectifs, quant à lui, a connu une baisse marquée l’an dernier de plus de 14%. En cause : la fermeture de certaines colonies de vacances et le recul de la demande pour les séjours associatifs. À l’inverse, les campings jurassiens ont bénéficié de l’engouement pour le tourisme de nature avec un gain de 2,7% du nombre de nuitées.





Dynamiser le tourisme d’affaires et de groupes

Pour l’année en cours, Jura Tourisme indique que les conditions-cadres du tourisme dans la région ne devraient pas évoluer à court terme. L’organisme entend toutefois mener des actions de prospection ciblées pour dynamiser le tourisme d’affaires et de groupes. L’opération « Le Jura, c’est cadeau ! » est, par ailleurs, reconduite. L’offre permet aux visiteurs qui séjournent au moins deux nuits dans le Jura en mai, septembre et octobre de profiter d’une activité de mobilité douce offerte. /comm-fco