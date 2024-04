Un gros gâteau pour les auberges de jeunesse

Les Auberges de Jeunesse Suisses existent depuis un siècle. En 100 ans, elles ont dû s’adapter à divers contextes historiques pour conserver leur popularité. Elles ont ainsi connu, entre autres, deux Guerres mondiales, des crises économiques, la concurrence de destinations étrangères ou la pandémie de coronavirus.

Les auberges de jeunesse connaissent encore aujourd’hui une très large demande, à l’image des deux établissements que compte le Jura, un à Saignelégier, l’autre à Delémont. « Les auberges de jeunesse en Suisse, ça fait partie de l’histoire culturelle, c’est presque un symbole national. C’est quelque chose qui a évolué pendant 100 ans, mais qui correspond toujours à une demande actuelle », explique Guillaume Lachat. Le directeur de Jura Tourisme poursuit : « On n’est plus dans des chambres avec énormément de lits, de type dortoir, on est plutôt dans des chambres de l’ordre de 4 à 6 lits par exemple, voire des chambres familiales. »