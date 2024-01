Le tourisme jurassien s’attend à « une année un peu plus difficile »

Comment le tourisme jurassien va-t-il se porter cette année ? A l’aube de 2024, La Matinale a évoqué ce mercredi les perspectives touristiques avec le directeur de Jura tourisme Guillaume Lachat. « On avait établi des records en 2021 et 2022, c’est possible que 2023 soit encore à ce niveau-là ou même légèrement supérieure. Donc une excellente année portée par les grands évènements », se réjouit d’abord Guillaume Lachat au sujet de l’année écoulée marquée par la Rencontre mondiale des amis de la 2CV ou encore le retour des Médiévales. Concernant 2024 en revanche, « on s’attend à une année un peu plus difficile. Certainement qu’on va s’acheminer vers une baisse des nuitées ». Le directeur de Jura tourisme explique ces craintes par la présence de vents contraires : « On n’aura pas ces fameux évènements qui nous ont portés en 2023, des vacances de Pâques qui se profilent très tôt dans la saison, le franc fort qui refait surface ». Parmi les projets en cours, Jura tourisme veut « surfer sur la vague du titre obtenu par St-Ursanne en tant que Best tourism villages » et continuer « d’accompagner de nouveaux hébergements, insolites, ou hôteliers ». /mmi