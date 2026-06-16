L’Inter change de mains

Un nouveau chapitre s’ouvre à l’Inter à Porrentruy. La Municipalité a décidé de ne pas renouveler le contrat de bail du locataire actuel Karim Derbassi. La gestion de l’établissement a été confiée à l’actuel tenancier du Restaurant de l’Helvetia à Buix, Roger Sommer, selon un communiqué transmis ce mardi par la Ville. Le changement de gérance se fera au 1er septembre, mais une période de transition d’un mois est prévue. Le restaurant rouvrira ses portes début octobre. Les manifestations déjà prévues en septembre, notamment la Journée des Aînés de la Municipalité, seront maintenues et organisées sous l’égide du nouveau locataire. La collaboration étroite avec le Centre culturel du District de Porrentruy se poursuivra et la salle de l’Inter restera disponible aussi à la location pour les associations. /comm-lge